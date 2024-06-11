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王維中6局優質先發、李凱威開轟 龍隊擊敗悍將

2024/6/11 22:21（6/11 22:36 更新）
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中華職棒例行賽持續展開，11日在新莊棒球場由味全龍與富邦悍將交手，龍隊投打發揮，終場就以4比2奪勝，選手們賽後在場中開心慶祝。中央社記者王騰毅攝 113年6月11日
中華職棒例行賽持續展開，11日在新莊棒球場由味全龍與富邦悍將交手，龍隊投打發揮，終場就以4比2奪勝，選手們賽後在場中開心慶祝。中央社記者王騰毅攝 113年6月11日
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（中央社記者謝靜雯台北11日電）中職味全龍隊今天與富邦悍將交手，龍隊本土投手王維中6局失1分優質先發，李凱威首局就敲出2分砲穩定軍心，龍隊終場以4比2擊敗富邦悍將，悍將中止近期3連勝。

味全龍隊今天作客新莊棒球場與富邦悍將交手，龍隊開賽1局上就有得分攻勢，林孝程率先敲出安打、郭天信三壘打送回第1分，李凱威開轟、2分砲幫助球隊拉開領先差距。

龍隊6局上再起攻勢，林智勝率先敲出二壘打，靠著犧牲觸擊、劉俊緯補上二壘打，替球隊多添1分保險分。

龍隊先發投手王維中開賽1局下稍微有狀況，先保送李宗賢，被王勝偉敲出二壘打失掉1分，但及時回穩沒有多掉分數，2局下雖有投出觸身球保送，但沒有失分，3局下雖也有投出保送、被敲安打，但沒讓悍將隊延續攻勢。

王維中今天總計用91球投6局，僅被敲出3支安打，投出3次三振、3次四死球保送，失掉1分責失分，奪下個人本季第2勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

悍將隊比賽前半段打線受制，7局下申皓瑋陽春砲追回1分，為個人本季第4轟，但隊友沒能延續攻勢，悍將吞敗、中止近期3連勝。

悍將野手王勝偉今天為中職生涯第1500場出賽、為中職史上第7人，今天先發打2棒、守游擊，1局下敲出二壘打、貢獻1分打點，總計4打數敲出1支安打。（編輯：陳仁華）1130611

中華職棒11日晚間在新莊球場的例行賽由味全龍隊迎戰富邦悍將隊，龍隊劉俊緯（前）與悍將王勝偉（後）在二壘上演精彩攻防。中央社記者王騰毅攝　113年6月11日
中華職棒11日晚間在新莊球場的例行賽由味全龍隊迎戰富邦悍將隊，龍隊劉俊緯（前）與悍將王勝偉（後）在二壘上演精彩攻防。中央社記者王騰毅攝　113年6月11日
中華職棒例行賽11日晚間在新莊棒球場由味全龍隊與富邦悍將隊交手，龍隊後援投手陳冠偉9局登板，幫助球隊守住勝利，拿下救援成功。中央社記者王騰毅攝 113年6月11日
中華職棒例行賽11日晚間在新莊棒球場由味全龍隊與富邦悍將隊交手，龍隊後援投手陳冠偉9局登板，幫助球隊守住勝利，拿下救援成功。中央社記者王騰毅攝 113年6月11日
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