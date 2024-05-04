李凱威敲超前安打 味全龍中斷4連敗釋放壓力

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（中央社記者楊啟芳台北4日電）中職今天在天母棒球場的賽事，味全龍隊在第7局攻下關鍵2分，其中李凱威敲出超前安打，終場龍隊以3比2擊退台鋼雄鷹隊，近期4連敗中斷，教頭葉君璋盼能讓大家釋放壓力。

龍隊在4局下率先展開攻勢，張祐銘遭到觸身球保送上壘後，劉基鴻敲出二壘安打，攻下1分。

龍隊先發投手徐若熙在前5局展現十足壓制力，不過6局上遇到亂流，杜家明敲出安打後，葉保弟選到保送，魔鷹（Steven Moya）再獲敬遠、形成滿壘，接著張肇元敲出安打，帶有2分打點逆轉，也將徐若熙打退場。

不過龍隊於7局下靠著郭天信、林孝程、陳品捷、李凱威接連敲出安打，也攻下2分再度要回領先，終場龍隊就以3比2險勝。談到近期打擊較低迷，賽後教頭葉君璋表示，「我相信這種情況大家壓力都滿大的，希望這場逆轉的感覺可以釋放一些壓力，包括教練團也是有壓力，調度上比較小心。」

獲選為單場MVP的李凱威表示，此戰雄鷹先發投手小野寺賢人狀況很好，「什麼球種都有辦法搶好球，後面就是引誘球，比較不好掌握。」談到第7局從後援投手許峻暘手中敲超前安打，他則說：「挑自己可以攻擊的球去打，剛好那顆高起來，有掌握到。」

球隊終於中止4連敗，李凱威指出，近期很多比賽都是輸1分差，「都是差一點點，現在每隊的實力都差不多，只是看誰的掌握度比較好，犯錯比較少，贏的機會就比較大，今天有幾個機會掌握住，才有辦法拿下勝利。」

雖然對手雄鷹是新球隊，不過李凱威認為他們並不好打，「比我們那時候還要強，很多有經驗的選手，而且很像我們剛開始那樣，不怕輸的球隊真的很可怕。」（編輯：陳政偉）1130504