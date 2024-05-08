艾璞樂好投助龍隊3連勝 強化下半身球速更進化

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（中央社記者楊啟芳台北8日電）中職今天在天母棒球場的賽事，味全龍隊先發投手艾璞樂投1休4仍演出5.2局好投，最終龍隊4比0擊退樂天桃猿隊。艾璞樂表示，去年就有在做下半身強化訓練，讓球速更進化。

龍隊在3局下展開攻勢，李凱威選到保送後，張祐銘、劉基鴻都敲出安打，各帶有1分打點；8局下龍隊的拿莫．伊漾敲安打後，郭天信敲出二壘安打送回1分，劉時豪再敲1打點安打，終場龍隊就以4比0獲勝，奪下3連勝。

艾璞樂（Tyler Eppler）此戰用86球投5.2局，被敲出2支安打，投3次保送、4次三振，沒有失分，拿下本季第3勝，獲選為單場MVP。

艾璞樂今天是投1休4再先發，不過賽後龍隊總教練葉君璋表示，「看起來愈投愈順，因為他的球本身就有壓制性，比賽節奏好的話更有壓制力，而且球速比去年還要快，表示調整得算還不錯。」

艾璞樂則表示，雖然開賽就保送了第一名打者，「但也因此把自己緩下來，不要太急躁。」艾璞樂去年效力富邦悍將，本季轉戰味全龍，他指出，去年下半季就有在做下半身強化訓練，動作方面避免用太多上半身，目前感覺都有使用到。

艾璞樂去年在中職投了半個球季，加上今年前5場都沒有對過桃猿隊，今天是第一次，不過他指出，陣中其他洋投鋼龍（Drew Gagnon）、伍鐸（Bryan Woodall）都經驗豐富，「他們跟我分享了很多每個打者的優缺點，讓我今天很好地去配球。」

今天在MVP頒獎台，艾璞樂還帶了太太、女兒一起上台，女兒的可愛活潑模樣從去年就受到球迷喜愛，他笑說：「不管去哪她都是超級明星。」艾璞樂也指出，家人在春訓時就已經一起來到台灣，「女兒來到這裡也學到很多，認識新的人、新的文化，每天都在學新的東西。」（編輯：陳政偉）1130508