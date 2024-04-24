艾璞樂7.1局好投龍隊勝獅 林智勝最年長敲三壘打

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（中央社記者楊啟芳台北24日電）中華職棒今天在台南棒球場，味全龍隊先發洋投艾璞樂演出7.1局失2分好投，終場以11比2擊退統一獅隊；42歲老將林智勝成為史上最年長敲出三壘安打的選手。

龍隊在1局上就展開攻勢，林孝程、李凱威、郭天信接連敲安打攻占滿壘，郭嚴文選到保送擠回1分，接著劉基鴻擊出1分打點滾地球，先拿兩分；3局上二、三壘有人時，劉基鴻敲出二壘安打，帶有2分打點，張政禹再擊出內野安打，加上對方二壘手失誤得1分，取得5比0領先。

吉力吉撈．鞏冠在4局上敲出1打點二壘安打後，郭嚴文擊出高飛犧牲打；6局上吉力吉撈．鞏冠更是從楊孟沅手中轟出3分全壘打。

雖然獅隊在第6、7局各追回1分，不過8局上龍隊老將林智勝敲三壘安打後，石翔宇再敲安打送回1分，終場龍隊就以11比2奪勝。此戰林智勝以42歲又114天的年紀，成為中職史上最年長擊出三壘安打的選手，超越原本林仲秋的42歲又7天紀錄。

龍隊先發投手艾璞樂（Tyler Eppler）此戰用97球投7.1局，僅被敲4支安打，投2次保送、5次三振，失掉2分演出優質先發，奪下本季第2勝，獲選為單場MVP。

獅隊先發投手郭俊麟則是用75球投4局，被敲出10支安打，失掉7分含6分責失，最終吞下敗投。（編輯：吳協昌）1130424