艾璞樂正面看待PitchCom 投手可更從容準備下一球

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（中央社記者楊啟芳台北4日電）中職味全龍隊昨天首度使用PitchCom，先發投手艾璞樂今天表示，使用PitchCom確實可以幫助到投手的表現，不用投完球後就匆忙看下一球的暗號，可以更從容、自在地準備。

中職本季開放使用電子暗號系統PitchCom，龍隊成為首支引進的球隊，昨天賽事首度使用，先發投手艾璞樂（Tyler Eppler）搭配捕手吉力吉撈．鞏冠，對上台鋼雄鷹隊。總計艾璞樂用84球投6局，被敲5支安打，投2次保送、3次三振，失掉2分，不過吞下敗投。

艾璞樂在去年底打多明尼加冬季聯盟時首度使用到PitchCom，談到昨天使用的感想，他今天表示，「能使用PitchCom我覺得對中職會是正面影響，最大差別是昨天接到球後，不用趕著去盯捕手的暗號，可以有比較多時間，自在地做準備投下一球。」

艾璞樂也提到，有時比賽中可能會看錯暗號，造成球種、進壘點跟預期不一樣，「PitchCom可以協助減少溝通的時間，增加每一球的思考時間，投捕之間可以很早就確認下一個暗號，有更從容的時間來準備下一球，好過於之前有時候被迫在最後幾秒才能出手，確實會幫助到投手的表現。」

不過由於球隊昨天是第一次使用，艾璞樂提到，第一局時確實有磨合了一下，「像是我回頭的時候，捕手（吉力吉撈．鞏冠）還在等我走回投手丘，再按下一球，換局時我跟他講說不用等我回頭，捕手可以有更多時間選擇下一顆球。」

艾璞樂強調，剛開始自然會有磨合期，「身為中職第一隊使用PitchCom，確實是會遇到這樣的狀況，但既然這個是趨勢、好的方向，就看我們怎麼樣去習慣、熟練這個東西，好好運用在比賽裡面。」（編輯：陳政偉）1130504