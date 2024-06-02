本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職2/300
首頁 / 運動

林孝程3安2打點奪MVP 聽林智勝一席話放開打

2024/6/2 21:41（6/2 22:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒味全龍2日與中信兄弟交手，龍隊林孝程（圖）單場3安2打點，率隊以6比2搶勝，本季首度獲選單場MVP。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年6月2日
中華職棒味全龍2日與中信兄弟交手，龍隊林孝程（圖）單場3安2打點，率隊以6比2搶勝，本季首度獲選單場MVP。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年6月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北2日電）中職味全龍今與中信兄弟交手，龍隊林孝程打回1棒有好效果，單場3安2打點率隊6比2搶勝，獲選單場MVP；學長林智勝勉勵「壓力會變成動力是騙人的」，林孝程放開打有好的結果。

中華職棒味全龍隊今天在台北大巨蛋與中信兄弟交手，龍隊棒次微調讓林孝程打回開路先發第1棒，今天1局上敲出安打，5局上敲出三壘打，6局上敲出安打，單場3安2打點，本季首度獲選單場MVP。

龍隊總教練葉君璋表示，林孝程本來就是球隊一開始設定的第1棒人選，但因為受傷的棒次規劃有點亂掉，今天讓林孝程回到1棒感覺不錯。

林孝程認為其實打第幾棒都可以，希望起伏不要太大、繼續保持，他也透露大家近期壓力都比較大，學長林智勝前天也有勉勵大家，「壓力會變成動力是騙人的」，要放開打，越有壓力越打不好。

林孝程也透露自己有鼓勵隊友，不用從上場前就一路繃著，雖然要謹慎的面對，但可以再輕鬆一點，自評目前為止打擊狀況算是維持不錯。

林孝程2020年在二軍單季跑出32盜、奪下二軍盜壘王，但也因為盜壘雙腳的脛骨一直不太舒服，狀況沒有回到百分百，先前則是手肘受傷影響，腳的狀況也讓他今年盜壘次數變少，雖然總教練葉君璋有問他要不要下二軍休息，但林孝程也表示，如果覺得狀況會傷害到球隊會主動講。（編輯：方沛清）1130602

#中職
#葉君璋
#林孝程
#林智勝
林智勝
黃仁勳大巨蛋完美開球 國台英3語致詞：台灣是輝達夥伴的家[影]林智勝回一軍繼續「挑戰極限」 看高國慶引退很感動
中職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中職原訂3地開打 僅大巨蛋「龍象大戰」順利開戰
172.30.142.61
更多編輯台推薦新聞：