林孝程3安2打點奪MVP 聽林智勝一席話放開打

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）中職味全龍今與中信兄弟交手，龍隊林孝程打回1棒有好效果，單場3安2打點率隊6比2搶勝，獲選單場MVP；學長林智勝勉勵「壓力會變成動力是騙人的」，林孝程放開打有好的結果。

中華職棒味全龍隊今天在台北大巨蛋與中信兄弟交手，龍隊棒次微調讓林孝程打回開路先發第1棒，今天1局上敲出安打，5局上敲出三壘打，6局上敲出安打，單場3安2打點，本季首度獲選單場MVP。

龍隊總教練葉君璋表示，林孝程本來就是球隊一開始設定的第1棒人選，但因為受傷的棒次規劃有點亂掉，今天讓林孝程回到1棒感覺不錯。

林孝程認為其實打第幾棒都可以，希望起伏不要太大、繼續保持，他也透露大家近期壓力都比較大，學長林智勝前天也有勉勵大家，「壓力會變成動力是騙人的」，要放開打，越有壓力越打不好。

林孝程也透露自己有鼓勵隊友，不用從上場前就一路繃著，雖然要謹慎的面對，但可以再輕鬆一點，自評目前為止打擊狀況算是維持不錯。

林孝程2020年在二軍單季跑出32盜、奪下二軍盜壘王，但也因為盜壘雙腳的脛骨一直不太舒服，狀況沒有回到百分百，先前則是手肘受傷影響，腳的狀況也讓他今年盜壘次數變少，雖然總教練葉君璋有問他要不要下二軍休息，但林孝程也表示，如果覺得狀況會傷害到球隊會主動講。（編輯：方沛清）1130602