王維中6局失1分飆8K 搭檔吉力吉撈：勇於對決

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（中央社記者陳容琛新北4日電）味全龍今天以6比3力退富邦悍將，先發投手王維中主投6局失1分，飆出8次三振，繳出本季代表作，搭檔吉力吉撈・鞏冠認為，關鍵在勇於對決打者。

龍隊今天作客悍將，派出本土投手王維中掛帥先發，他也延續上週取得本季首勝的好手感，用了100球主投6局，僅被擊出5支安打、失1分，而且飆出本季單場新高8次三振，重新擦亮「龍王」招牌，可惜龍隊牛棚失守，導致無緣進帳本季第2勝。

9局上扛出致勝2分砲的吉力吉撈．鞏冠，同時也是王維中近2戰的捕手搭檔，他認為王維中這場表現比前1場更好，關鍵在於控球更勇於與打者對決，不會投得那麼閃，「之前可能被其他球隊咬中，想法就會多一點。」

吉力吉撈．鞏冠指出，王維中本身就是球速不錯的投手，加上此役願意積極攻擊好球帶，自然收到好的結果，「今天投得很棒。」

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龍隊總教練葉君璋則稱讚，王維中的表現可以說是漸入佳境，「今天狀況真的很好。」同時，他也提到，吉力吉撈．鞏冠不管在捕手、打擊上，都對球隊幫助很大，「尤其（王維中）這兩場都是他蹲捕。」

只是8局下登板的林凱威，今天沒有解決任何悍將打者，被擊出2支安打、投出1次保送，留下滿壘危機退場，讓龍隊牛棚出現隱憂。葉君璋勉勵，在林凱威的位置壓力蠻大的，有時候可能1場不好，就造成心理因素的連鎖反應，「繼續幫他調整到恢復正常。」（編輯：陳正健）1130604