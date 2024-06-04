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龍隊吉力吉撈扛致勝轟 卻心繫受傷球迷

2024/6/4 23:48
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（中央社記者陳容琛新北4日電）靠著當家重砲吉力吉撈．鞏冠在9局上扛出致勝轟，味全龍今天以6比3擊敗富邦悍將，然而吉力吉撈．鞏冠賽後卻相當擔心因接全壘打球而受傷的球迷。

前7局打完還取得2分領先的龍隊，卻在8局下遭到悍將反撲，單局被攻下2分，讓兩隊又回到原點，所幸重砲吉力吉撈．鞏冠挺身而出，面對悍將牛棚大將王尉永，在一壘有人的情況下，直接鎖定第1球攻擊，也順利擊出致勝的左外野2分砲，幫助龍隊奠定勝基，拿下近期2連勝。

吉力吉撈．鞏冠表示，王尉永是直球很不錯的投手，不過當下就是想抓直球做攻擊，剛好第1球也在設定範圍裡面，因此心態上沒有想太多，「如果擦棒的話，結果可能反而會不好，我有先想好後果，所以第1顆就全力揮擊。」

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扛出改變戰局的全壘打，吉力吉撈．鞏冠在繞壘時顯得相當興奮，他透露球隊很可惜在8局下被追平，當下告訴自己有責任需要把分數打回來，也很開心真的做到了，「從前年、去年一直都是這樣，如果有機會幫助球隊、振奮士氣，我都會全力以赴做到最好。」

然而，在擊出全壘打同時，卻發生外野球迷接球不慎砸到自己臉，而導致受傷的小插曲，吉力吉撈．鞏冠賽後也心繫球迷，「不知道他現在怎麼樣，希望沒有大礙，如果可以的話，我可以送他一顆簽名球。」龍隊球團則提到，已經立刻請吉力吉撈．鞏冠簽名，並送往醫院慰問受傷的球迷。（編輯：陳正健）1130604

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王尉永入團「尉曾戈」成牛棚重要戰力 盼放大優勢
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