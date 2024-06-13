王正棠相隔5年入選中職明星賽 與周思齊同隊感榮幸

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（中央社記者楊啟芳新北13日電）中職富邦悍將野手王正棠相隔5年再次入選明星賽，上次他參與彭政閔的最後一次明星賽，今年則要跟周思齊當隊友，他直呼相當榮幸，也很期待與悍將隊友王尉永在明星賽對決。

王正棠雖不是明星賽票選先發，不過仍順利入選今年明星賽的中職明星隊，他上次參加是2019年，當時是「恰恰」彭政閔球員時期的最後一次明星賽，王正棠在場上掌鏡自拍也一度引起話題。

時隔5年再度參加明星賽，王正棠今天表示，能跟學長周思齊當明星賽隊友非常期待，因為是小時候的偶像，感覺很榮幸。王正棠也透露，進職棒第1年就讓他參與到明星賽，整個過程都很好玩，「一直很想再參與。」

至於最想對決的隊友，王正棠則點名入選世界12強台灣隊的投手王尉永，王正棠笑說：「我跟他蠻好的，而且他的球沒有很快但人家都打不到，不知道有什麼武器。」對此王尉永則回應，「那就來（對決）呀！」

首次入選明星賽的王尉永則說，會去享受明星賽氛圍，「但其實我蠻緊張的，會去問有經驗的隊友。」

至於被問到對於年底12強賽的想法，王尉永則說：「雖然有想過，不過目前先把工作做好，現在想還太早了。」不過他也透露，自己從小到大都沒有中選過國手，只有大學時入選過培訓隊。（編輯：龍柏安）1120613

2019中華職棒明星賽第2場，中職明星隊彭政閔（前左3）9局上接替守備，王正棠（右）在場中自拍留念。（中央社檔案照片）