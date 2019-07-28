更多編輯台推薦新聞：
影片／為迪士尼米妮獻聲30年 配音員泰勒75歲辭世
娛樂

影片／為迪士尼米妮獻聲30年 配音員泰勒75歲辭世

早安世界》私菸案總統府公布懲處 總統致歉：查辦到底
早報

早安世界》私菸案總統府公布懲處 總統致歉：查辦到底

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

明星賽首戰4支4 王正棠：美夢成真的感覺

最新更新：2019/07/28 15:52

（中央社記者楊啟芳新北28日電）中華職棒明星賽今天在新莊棒球場進行第2場，中職明星隊先發開路先鋒王正棠，昨天替補陳江和上場，繳出4打數4安打成績，與眾多資深學長同隊，他說：「有美夢成真的感覺。」

中華職棒明星對抗賽，由中職明星隊交手中華明星隊，昨天首戰中職明星隊開路先鋒為已經退休的陳江和，由於總教練陳連宏怕陳江和受傷，只比了1局就退場休息，之後由富邦悍將王正棠接替守二壘、打第1棒。

結果王正棠第3局就敲出中間方向安打，5局上、7局上也都敲二壘安打，8局上也有安打出現，總計4打數敲4支安打，包辦1分打點、跑回2分。王正棠今天笑說，自己也覺得明星賽打4支安打是不可能的事情，「本來賽前學長還跟我說，至少要5打數4安打才能贏球。」

雖然最終兩隊8比8握手言和，不過中職明星隊從落後一路追到平手，也讓王正棠覺得這個預言不可思議。對於首次參與中職明星賽，王正棠表示，「很興奮，沒有這種感覺過，以前看比賽跟自己實際打差很多，走星光大道也很酷。」

中職明星隊有許多來自各隊的資深學長，如陳鏞基、彭政閔、林智勝等人，王正棠也說：「很榮幸可以跟學長們同隊，都是小時候在電視上看的偶像，有美夢成真的感覺。」

今天明星賽第2戰王正棠是先發開路先鋒，兩場都有出賽機會，雖然沒有入選對面的中華明星隊，不過他表示，有機會的話還是會想進年底12強中華隊，「因為這是一個很好的學習舞台。」（編輯：翁翠萍）1080728

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報