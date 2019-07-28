明星賽首戰4支4 王正棠：美夢成真的感覺

（中央社記者楊啟芳新北28日電）中華職棒明星賽今天在新莊棒球場進行第2場，中職明星隊先發開路先鋒王正棠，昨天替補陳江和上場，繳出4打數4安打成績，與眾多資深學長同隊，他說：「有美夢成真的感覺。」

中華職棒明星對抗賽，由中職明星隊交手中華明星隊，昨天首戰中職明星隊開路先鋒為已經退休的陳江和，由於總教練陳連宏怕陳江和受傷，只比了1局就退場休息，之後由富邦悍將王正棠接替守二壘、打第1棒。

結果王正棠第3局就敲出中間方向安打，5局上、7局上也都敲二壘安打，8局上也有安打出現，總計4打數敲4支安打，包辦1分打點、跑回2分。王正棠今天笑說，自己也覺得明星賽打4支安打是不可能的事情，「本來賽前學長還跟我說，至少要5打數4安打才能贏球。」

雖然最終兩隊8比8握手言和，不過中職明星隊從落後一路追到平手，也讓王正棠覺得這個預言不可思議。對於首次參與中職明星賽，王正棠表示，「很興奮，沒有這種感覺過，以前看比賽跟自己實際打差很多，走星光大道也很酷。」

中職明星隊有許多來自各隊的資深學長，如陳鏞基、彭政閔、林智勝等人，王正棠也說：「很榮幸可以跟學長們同隊，都是小時候在電視上看的偶像，有美夢成真的感覺。」

今天明星賽第2戰王正棠是先發開路先鋒，兩場都有出賽機會，雖然沒有入選對面的中華明星隊，不過他表示，有機會的話還是會想進年底12強中華隊，「因為這是一個很好的學習舞台。」（編輯：翁翠萍）1080728