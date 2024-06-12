吳念庭張奕入選明星賽12強台灣隊 曾豪駒就近觀察

（中央社記者楊啟芳台北12日電）年底世界12強棒球賽台灣隊由曾豪駒領軍，這次明星賽帶隊參賽，選了30人進明星賽台灣隊，其中有吳念庭、張奕，曾豪駒表示，希望可以透過明星賽就近觀察，最後組成最佳陣容。

中華職棒明星對抗賽將於7月20、21日在台北大巨蛋舉行，由世界12強台灣隊交手中職明星隊，世界12強台灣隊總教練為曾豪駒，中職明星隊則由去年冠軍隊伍味全龍教頭葉君璋領軍。

針對這次選的明星賽台灣隊名單，曾豪駒表示，選了從開季到現在狀況不錯的選手，加上參考情蒐小組給的資料，綜合評估選出來的陣容。不過曾豪駒強調，目前還不能說是年底12強的陣容雛形，「都還在觀察階段，距離最終名單還有2至3個月，我們希望最後可以審慎評估、組成最佳陣容。」

另外，這次明星賽12強台灣隊還選進2名今年要參加季中選秀的吳念庭、張奕，目前只是「準中職選手」。

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曾豪駒指出，他們過往在日職有很好的成績，在國際賽也有好表現，「像上一屆12強也靠著張奕的優異表現進到複賽，念庭在經典賽也有好表現，因此可以利用這次明星賽就近去看他們的身手，也期待他們有好表現，一直延續到年底，為國家隊效力。」

這次明星賽教頭組合葉君璋、曾豪駒，剛好是去年中職總冠軍賽的對壘組合，葉君璋也希望透過明星賽幫助曾豪駒，「曾豪駒總教練很用心，有討論過要怎麼樣會對12強台灣隊有所幫助，尤其是投手方面，所以這次明星賽有比較多洋投，12強熱身賽也不多，趁這個時候是很好的機會。」（編輯：李亨山）1130612