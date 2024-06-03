世界棒球12強賽主場優勢 台灣隊計劃大巨蛋集訓

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（中央社記者陳容琛台北3日電）世界棒球12強賽將在11月10日點燃戰火，而台灣隊5場預賽都在台北大巨蛋舉行，為了增添主場優勢，中職甚至租借大巨蛋讓台灣隊集訓。

世界棒球12強賽的預賽分組，台灣隊與日本、韓國、古巴、多明尼加及澳洲隊同為B組，爭取分組前2名晉級超級循環賽（Super Round），而日前預賽賽程正式出爐，台灣隊5場比賽都排在晚場於大巨蛋舉行，其中首戰在11月13日面對韓國。

出席今天中職召開的世界棒球12強賽選訓會議，台灣隊總教練曾豪駒接受媒體聯訪時表示，看到賽程後，深知第1場對韓國非常重要，尤其對手從去年到今年有許多年輕好手崛起，「過程中以當時情況做對戰，盡全力爭取好的成績。」

值得一提的是，台灣隊預計10月下旬完成報到，而且為了讓所有人更熟悉主場，充分發揮主場優勢，中華職業棒球大聯盟甚至租借大巨蛋讓披上國家隊戰袍的球員集訓，同時預告屆時將安排不錯的交流賽。

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至於情蒐方面，中職秘書長楊清瓏透露，今年農曆過年期間，統籌教練陳瑞昌已經率領的情蒐小組赴美，還預計到日本、韓國，並針對其他國家可能入選世界棒球12強賽的球員先做報告，而曾豪駒則暫定在7月下旬與陳瑞昌、國際組訪視台灣的旅外球員。

結束世界棒球12強賽後，緊接著將面臨2026年世界棒球經典賽（WBC）資格賽，楊清瓏透露，對於組訓問題中職內部已經有討論過，只是還是很多面向要去探討，「我們正在積極處理中。」（編輯：李亨山）1130603