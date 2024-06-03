本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
基隆潮境公園路口山崩2輕傷送醫 小黃運將還原脫困經過
首頁 / 運動

世界棒球12強賽主場優勢 台灣隊計劃大巨蛋集訓

2024/6/3 17:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北3日電）世界棒球12強賽將在11月10日點燃戰火，而台灣隊5場預賽都在台北大巨蛋舉行，為了增添主場優勢，中職甚至租借大巨蛋讓台灣隊集訓。

世界棒球12強賽的預賽分組，台灣隊與日本、韓國、古巴、多明尼加及澳洲隊同為B組，爭取分組前2名晉級超級循環賽（Super Round），而日前預賽賽程正式出爐，台灣隊5場比賽都排在晚場於大巨蛋舉行，其中首戰在11月13日面對韓國。

出席今天中職召開的世界棒球12強賽選訓會議，台灣隊總教練曾豪駒接受媒體聯訪時表示，看到賽程後，深知第1場對韓國非常重要，尤其對手從去年到今年有許多年輕好手崛起，「過程中以當時情況做對戰，盡全力爭取好的成績。」

值得一提的是，台灣隊預計10月下旬完成報到，而且為了讓所有人更熟悉主場，充分發揮主場優勢，中華職業棒球大聯盟甚至租借大巨蛋讓披上國家隊戰袍的球員集訓，同時預告屆時將安排不錯的交流賽。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於情蒐方面，中職秘書長楊清瓏透露，今年農曆過年期間，統籌教練陳瑞昌已經率領的情蒐小組赴美，還預計到日本、韓國，並針對其他國家可能入選世界棒球12強賽的球員先做報告，而曾豪駒則暫定在7月下旬與陳瑞昌、國際組訪視台灣的旅外球員。

結束世界棒球12強賽後，緊接著將面臨2026年世界棒球經典賽（WBC）資格賽，楊清瓏透露，對於組訓問題中職內部已經有討論過，只是還是很多面向要去探討，「我們正在積極處理中。」（編輯：李亨山）1130603

#台灣隊
#世界棒球經典賽
#曾豪駒
#楊清瓏
#台北大巨蛋
楊清瓏
世界棒球12強台灣隊80人名單 擬列吳念庭、張奕中職重播輔助判決次數調整 28日起改採日職2+N模式
曾豪駒
世界12強棒球賽教練團有默契 5月提80人大名單世界棒球12強賽 台灣隊暫定與日韓古巴等同組
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.64
更多編輯台推薦新聞：