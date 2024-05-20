中職重播輔助判決次數調整 改採日職2+N模式

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職今天舉行總教練會議討論重播輔助判決次數，決定採用日本職棒2+N模式，2次挑戰權失敗才扣次數，延長賽次數歸零，各擁有1次挑戰權，成功保有挑戰機會，於28日起適用。

中華職棒今天舉行總教練會議討論重播輔助判決次數調整，會議進行將近3小時。聯盟秘書長楊清瓏表示，今天最主要是討論挑戰次數的調整，根據2023年資料來看，全年單隊單場8局結束前，挑戰2次全成功的機率雖僅9.1%，但為了減少誤判影響比賽結果，因此特別提出在總教練會議討論。

聯盟會後發布訊息表示，會中聯盟裁判長張展榮表達可以依循NPB日本職棒的挑戰模式，每隊各有2次挑戰權，挑戰失敗才扣次數，可降低誤判對於比賽結果的影響，聯盟裁判們也可以自我檢視一起成長。

楊清瓏表示，這個題目討論非常熱絡，聯盟也提出各國聯盟與國際賽的模式，各隊都有提出各種不同意見，有認為維持現狀，也有2+1、2+N模式。

楊清瓏表示，經過大家熱烈討論交流後也取得共識，確定使用日本職棒2+N模式，但8、9局主審可視情況主動啟動挑戰權維持現狀，進入延長賽則各隊次數歸零，各擁有1次挑戰權，成功可保有繼續挑戰的機會。（編輯：張雅淨）1130520