中職裁判林金達單局2次誤判 懲處禁執法2場、扣考核分數

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）統一獅隊昨天與富邦悍將比賽一壘審林金達2局下2次誤判，聯盟今天發出公告，停止執法2場比賽，自23日起執行懲處並扣考核分數。中職秘書長楊清瓏表示，挑戰次數若需調整可納入討論。

統一7-ELEVEn獅隊昨天與悍將在台南棒球場交手，獅隊1局上先動用1次挑戰權，2局下陳重廷敲出三壘方向滾地球一開始被判出局，重播輔助判決後改判為內野安打，接著獅隊滿壘時，陳重羽敲出內野滾地球被判定為雙殺打，從重播畫面看起來陳重羽是安全上壘，獅隊卻已無挑戰權，也引發爭議。

影片來源：CPBL 中華職棒

聯盟今天發布公告表示，針對裁判林金達於4月21日編號049場例行賽擔任一壘審執法，第2局下半發生單局2次誤判，經賽務部檢視比賽畫面與會議討論後，予以停止執法2場比賽，自4月23日起執行懲處並扣考核分數，並加強執法專業訓練。

中華職棒秘書長楊清瓏表示，有關大家討論的挑戰次數與項目調整，每年球季前總教練會議都會進行討論，並將結論送交領隊會議通過，聯盟按決議執行。因此如有任何需要調整的地方，未來在總教練會議上也會納入討論。（編輯：張雅淨）1130422