更多編輯台推薦新聞：
台灣百年來溫度上升1.5度降雨日數減少 估未來颱風強度增加
生活

台灣百年來溫度上升1.5度降雨日數減少 估未來颱風強度增加

鄧愷威大聯盟首秀後驚喜收達比修有手套 笑喊「打棒球最大意義」
運動

鄧愷威大聯盟首秀後驚喜收達比修有手套 笑喊「打棒球最大意義」

圖輯／紅球移展台南公園念慈亭 搭配水景視角多元民眾搶拍
文化

圖輯／紅球移展台南公園念慈亭 搭配水景視角多元民眾搶拍

中央社赴南海直擊中菲對峙 中國海警擋鏡頭反拍媒體
國際

中央社赴南海直擊中菲對峙 中國海警擋鏡頭反拍媒體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

南投鼓勵汰舊換購電動機車 補助最高1萬9800元

2024/4/1 14:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）南投縣政府今年持續鼓勵縣民淘汰老舊機車並換購電動機車，其中縣府補助最高1萬元，加上中央補助，最高可獲1萬9800元；縣府也鼓勵申辦排氣定檢簡訊通知，可抽禮券。

鼓勵縣民淘汰老舊機車並積極推動運具電動化，南投縣政府環境保護局今天召開記者會宣布，淘汰民國96年6月30日前出廠舊機車並換購電動機車，補助最高新台幣1萬9800元，即日起至今年12月31日受理補助，經費用完為止，申請人、汰換舊機車須於去年底前設籍南投。

縣長許淑華出席記者會表示，全縣近3年汰除3萬多輛老舊機車，縣府今年持續編列經費投入改善機車空污問題，汰舊並換購電動機車可獲縣府補助最高1萬元，或淘汰老舊機車每輛補助2500元，或新購電動機車一般民眾也有2000元補助，盼透過多元選擇改善空污。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

環保局長李易書簡報說明，汰舊並換購電動重型機車有縣府1萬元，加上環境部補助及報廢獎勵金共2800元、經濟部產業發展署最高7000元，1輛最高獲1萬9800元補助；依淘汰舊車、淘汰並換購電動機車、新購電動機車3種作法，補助總額1萬9800元至1000元不等。

李易書也說，除汰舊換新補助，為落實無紙化減碳政策，加強推動機車排氣定檢通知簡訊服務，民眾進入南投縣環保局機車排氣定檢簡訊通知服務網頁，輸入車號及手機號碼申辦定期檢驗簡訊通知，機車車籍在南投縣並按時完成年度定檢，有機會抽500元禮券。（編輯：陳仁華）1130401

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.224