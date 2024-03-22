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企業動員百人淨日月潭 上街、下湖清出55公斤垃圾

2024/3/22 17:18（3/22 17:36 更新）
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日月潭水位降，岸邊露出大片乾涸泥地，有企業22日動員百名員工到伊達邵碼頭淨潭，眾人沿潭邊、商店街彎腰動手撿拾垃圾。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年3月22日
日月潭水位降，岸邊露出大片乾涸泥地，有企業22日動員百名員工到伊達邵碼頭淨潭，眾人沿潭邊、商店街彎腰動手撿拾垃圾。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年3月22日
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（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）日月潭水位降，岸邊露出大片乾涸泥地，有企業今天動員百名員工至伊達邵碼頭「淨潭」，也至周邊商圈撿拾垃圾，南投縣長許淑華到場響應，眾人「上街、下湖」清出55公斤垃圾。

日月潭水庫今天蓄水率74.43%、水位高度744.25公尺，相對滿水位下降約4.23公尺，因此潭邊露出乾涸泥地；台灣人壽保險公司今天發動約百名員工至日月潭伊達邵碼頭淨潭，眾人沿潭邊、商店街彎腰動手撿拾垃圾，許淑華、台灣人壽代理總經理謝壯堃等人到場共襄盛舉，許淑華見夾子難夾起的竹籤甚至直接用手撿起。

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許淑華致詞表示，日月潭是指標性景點，縣府推動電子票券、輔導遊艇業者換電動船、劃為南投首個空氣品質維護區等作為，都是要打造日月潭成低碳旅遊環境，感謝台灣人壽善盡企業責任，也很高興將再出發的日月行館以減少一次性備品等方式，共同落實低碳觀光。

謝壯堃說，台灣人壽長期致力永續環保，今天結合子公司日月行館號召志工、動員各區保險人員響應，透過淨潭傳達永續環保意義，而即將重新揭幕的日月行館將全力提供更好旅宿品質，結合日月潭美好風景，為地方帶來優質、低碳、永續發展。（編輯：黃世雅）1130322

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