桃園棒球場測試賽通過 桃猿26日可「回家比賽」

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）中職樂天桃猿隊終於可以「回家比賽」，桃園棒球場排水等工程經桃園市府驗收通過，於21日同意樂天桃園棒球場測試賽通過，桃猿隊主場賽事26日起可「回家」迎戰台鋼雄鷹隊。

樂天桃園棒球場因為修繕工程延宕，開季主場賽事被迫「流浪」外地，開季表定前6場主場賽事分別移往新莊、天母、台北大巨蛋，但4月初場勘草皮狀況不理想，再將16、17日主場賽事移往台南棒球場舉行。

中華職棒聯盟於18日再度安排場勘，當時公告球場內野狀況已經符合賽事標準，外野草皮養護也有明顯改善，整體場地可辦理賽事，並於21日安排測試賽。

聯盟今天發出新聞稿表示，樂天桃園球場排水等工程經桃園市政府驗收通過，聯盟審查委員18日初審通過後，21日進行測試賽，由樂天桃猿與桃園市成棒隊組成桃市樂天聯隊，與開南大學棒球隊交手。

聯盟指出，針對球場及燈光進行最後調整及測試，經測試賽後召集教練、球員進行會議，除了部分燈光位置需調校外，均認為樂天桃園球場比賽使用已無問題，符合教練、球員使用標準。

中華職棒聯盟、桃園市政府體育局、球員工會、主場樂天桃猿球團、外部專業委員組成的審查委員會聽取教練與球員意見後，也同意樂天桃園球場測試賽通過，最快4月26日將迎來今年中職例行賽首場比賽。

桃猿隊終於可以「回家比賽」，本週桃猿隊主場賽事，表定將於26日起在桃園棒球場與台鋼雄鷹隊打3連戰。（編輯：張雅淨）1130422