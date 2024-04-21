洪一中批澄清湖球場人員不友善 高市府認有疏失撤換球場主管
2024/4/21 22:15（4/21 22:32 更新）
（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）台鋼雄鷹總教練洪一中今天批評澄清湖球場工作人員不友善，自己一度被關在地下室停車場。高雄市運發局長侯尊堯晚間表示，球場管理與球團溝通顯有疏失，即起撤換球場主管。
中職台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天向媒體抱怨，昨天賽後被關在地下室停車場，質疑工作人員故意關門，直到自己抓狂搥門，才把門打開，手都搥到瘀青，痛批球場工作人員不友善。
侯尊堯今天晚間發布訊息表示，經調查，澄清湖球場管理與球團溝通顯有疏失，即日起撤換球場主管，其他人員調查懲處。
運發局強調，未來必將持續精進球場管理，提供球團與球員更好服務，為高雄棒球賽事環境齊心努力。
對於洪一中遭困停車場，運發局今天下午說明指出，因顧及球迷散場動線安全，並保護球員與教練，賽事期間球場停車場採限時開放，僅供球團車輛進出。場館與球隊協議於球隊檢討會議後半小時內讓球團車輛出場。
運發局表示，洪一中因受訪較晚離開球場，球隊管理通知運發局場地主管將停車場門打開後，保全接到通知後隨即返回停車場，於5分鐘內將車門打開，讓洪一中的車輛出場。（編輯：蕭博文）1130421
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