新竹棒球場外野紅土疑變色 市府：降雨潮濕所致

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（中央社記者郭宣彣新竹市18日電）民眾高空攝像發現新竹棒球場外野警戒區紅土疑變色。竹市府今天說，應是日前降雨潮濕所致，體育場皆有人員進行定期割草維護等，後續對於棒球場重啟規劃設計案也進行中。

新竹市政府發布新聞稿表示，新竹棒球場目前由教育處轄下體育場進行日常管理，採定期割草及每日巡視等維護工作，而停車場區域則由交通處管理，目前棒球場正朝部分驗收結算方向進行，草地紅土以外區域仍以驗收結果判定是否合格或需缺失改善。

場長陳威任說，體育場派駐的曾姓管理員負責附近場地清潔工作，並定期使用大型割草機進行草皮維護，除例行巡視外，也加強噴灌灑水次數等。

陳威任指出，有關民眾高空攝像，於外野警戒區紅土部分有些微不同顏色，可能是先前多雨期潮濕所致，非因體育場人員未割草造成。

工務處表示，目前棒球場工程停工期間，相關球場維護及日間巡查為體育場處理，若於平日巡查接獲設施或燈具損壞，工務處仍將責成廠商進行處理，以維護市府及市民權益。

教育處指出，棒球場重啟規劃設計案正進行中，盼能完備球場改善細部設計，給市民一座安全且功能完善球場。

教育處指出，新竹棒球場是依促進民間參與公共建設法，採OT方式委託龍來球場股份有限公司經營管理，龍來公司因配合市府辦理球場工程改善作業，從民國112年5月1日起OT案暫停營運迄今，棒球場營運資產亦於112年5月8日全數點還予市府，並由體育場代為管理。（編輯：方沛清）1130418