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竹市棒球場覆土移除工程決標 第三方鑑定後處置

2024/4/16 18:39
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（中央社記者郭宣彣新竹市16日電）新竹市府說，棒球場覆土移除工程今天決標，後續棒球場改善與重啟規劃正在進行，現正整備工程相關所需，等待第三方鑑定結果。

對此民進黨新竹市議員楊玲宜表示，法院日前裁定棒球場應由第三方鑑定後再處置，市府應遵循為正道。

新竹市政府日前發包要自行移除新竹棒球場覆土，巨佳營造商3月間向法院聲請保全證據，要求暫停移除並先進鑑定。新竹棒球場覆土移除工程今天決標。

民進黨新竹市議員楊玲宜今天向中央社記者表示，上月統包商巨佳營造向法院申請證據保全，而法院也已明確裁定市府應暫停覆土移除工程，並先由公正第三方（台灣省結構技師公會）進行鑑定，再進行後續相關處置。

楊玲宜說，但竹市府對法院裁定置之不理，甚至讓爭議持續擴大，未能積極解決球場改善工程進展，這對於棒球場改善工程根本仍是停滯不前，恐怕會讓新進負責覆土移除工程廠商面臨更多爭議。

新竹市政府今天發布新聞資料指出，市府於半年前要求統包商進行第三方公正單位鑑定，但統包商持續拖延，直至市府自行發包球場覆土移除工程後，統包商才向法院聲請證據保全，要求進行第三方公會鑑定。

市府說，新竹棒球場覆土移除工程今天順利決標，現正整備工程相關所需，等待公會鑑定結果。

教育處表示，後續棒球場重啟的規劃設計案也正進行中，盼能於覆土移除前完備球場改善細部設計，並儘速進場改善，給市民安全且功能完善球場。（編輯：方沛清）1130416

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