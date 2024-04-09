新竹棒球場改善 市府首次發包覆土移除工程流標

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（中央社記者郭宣彣新竹市9日電）新竹市政府表示，棒球場覆土移除工程標案今天首次開標，但因未滿3家廠商投標而流標將續招標，第2次招標依法將不受3家廠商限制，預計下次招標，有機會決標。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，去年8月發現市立棒球場結構分析未按照法規要求而存有安全疑慮，要求統包商確認結構安全性並重新提送結構計算書，且要經專案管理單位審核後再委託第三方公正單位審查與鑑定。

新聞稿中，新竹市工務處長陳明錚表示，有關棒球場結構安全疑慮的釐清與保全，市府去年即要求統包商執行，但統包商拖延，直到近期市府依契約自行發包移除過載覆土時，統包商才向法院聲請市府半年前的所提要求。

針對統包商向法院聲請保全證據及進行結構安全鑑定，陳明錚指出，法院裁定鑑定由台灣省結構技師公會執行，市府表達尊重，並期盼鑑定能於最快時間內進行，希望統包商勿再拖延棒球場後續改善工程。

對此，民進黨新竹市議員楊玲宜向中央社記者表示，市府單方面指控廠商覆土過重有結構安全之虞，通常遇到雙方有爭議，應要先由公正第三方作鑑定報告，市府逕行發包的做法是本末倒置。

她指出，新竹市長高虹安曾指稱要讓新竹棒球場在2025年球季啟用，市府應積極解決問題，讓棒球場盡快啟用才是正解。

竹市府官員向中央社記者表示，為加速辦理棒球場改善作業，在鑑定程序期間，市府也辦理棒球場覆土移除工程，相關作業今天開標，共有2家廠商投標，但依採購法規定，此次開標未滿3家廠商投標而流標，後續將進行第2次招標，依法第2次招標得不受3家廠商限制，預計下次招標，有機會決標。

這名官員指出，今年在1月26日與1月31日曾分別限期統包商須進場移除有結構安全疑慮的過載覆土，最終因統包商未配合進場移除過載覆土，市府於3月1日起函送統包商解除部分契約（球場工程），並同步啟動發包移除過載覆土工程。

另外，中央社記者致電新竹棒球場統包商巨佳營造公司董事長詹朱淮，但截止發稿前無回應。

新竹市政府發包要自行移除新竹棒球場覆土，巨佳營造商3月間向法院聲請保全證據，要求暫停移除並先進鑑定。（編輯：戴光育）1130409