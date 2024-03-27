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竹市府擬移除棒球場覆土 營造商聲請保全證據

2024/3/27 21:14
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（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）新竹市府擬自行移除新竹棒球場覆土，但巨佳營造商已向法院聲請保全證據，要求暫停移除並先進鑑定。市府表示，已委任律師代理出庭答辯，爭取法院支持市府的行政作為。

對此，中央社記者致電新竹棒球場統包商巨佳營造公司董事長詹朱淮，截稿前無回應。

新竹市府晚間透過文字說明，新竹棒球場覆土移除工程昨天上網公告招標，預計4月9日第1次開標。

市府指出，今天接獲新竹地方法院通知，指巨佳營造已聲請保全證據，要求覆土移除工程暫停並先進行鑑定，市府已委任律師代理出庭答辯，爭取法院支持市府的行政作為。

民進黨新竹市議員劉康彥向中央社記者表示，新竹市長高虹安曾說要讓新竹棒球場在2025年球季啟用，市府應積極解決與營造商間的相關爭議，勿讓這項承諾跳票。

新竹市府工務處發布新聞稿表示，新竹棒球場因土壤級配未達統需書標準、排水不良及結構安全等問題，去年8月起多次要求巨佳營造改善或提出相應證明，今年1月也要求移除過載覆土，截至今天巨佳仍未有執行動作。

工務處指出，本月1日已與巨佳解除第17大項的「球場工程」，要求巨佳就解除部分恢復原狀（包含移除覆土），若在31日前未完成移除，市府將自行移除並向巨佳求償。（編輯：林恕暉）1130327

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新竹棒球場覆土仍在 竹市府擬自行移除並求償
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