新竹棒球場覆土仍在 竹市府擬自行移除並求償

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（中央社記者魯鋼駿新竹市26日電）新竹市府今天說，新竹棒球場覆土高度超出原設計，要求廠商提相應證明及移除覆土，至今仍未執行，本月1日已和廠商解除球場工程契約，31日前廠商若未移除覆土，市府將於4月自行移除並提求償。

對此，中央社記者致電新竹棒球場統包商巨佳營造公司董事長詹朱淮，截稿前無回應。

新竹市議會棒球場設施改善監督小組今天下午召開會議，由市府工務處人員說明棒球場目前改善進度、未來規劃，以及與廠商的契約處理情形。

工務處表示，新竹棒球場因土壤級配未達統需書標準、排水不良及結構安全等問題，去年8月起多次要求巨佳營造改善或提出相應證明，今年1月也要求移除過載覆土，截至今天巨佳仍未有執行動作。

工務處指出，本月1日已與巨佳解除第17大項的「球場工程」，要求巨佳就解除部分恢復原狀（包含移除覆土），若在31日前未完成移除，市府將自行移除並向巨佳求償。

市府表示，棒球場覆土移除工程案已於今天上網公告招標，預計4月上網公告招標棒球場重建工程的設計監造案，待2案決標後開始進行相關工程程序。

市議會球場監督小組召集人吳旭豐向中央社記者表示，新竹棒球場的改善進度不如預期，希望市府能加緊腳步，將球場工程盡快依照規劃改善，並嚴謹驗收其他工程項目，讓棒球場能如期重啟。

民進黨新竹市議員劉康彥發布新聞稿指出，新竹市長高虹安曾承諾新竹棒球場可在2025年球季啟用，工務處今天的報告也強調以2025年開打為目標，呼籲高虹安千萬不要跳票。

民進黨竹市議員楊玲宜說，新竹棒球場的改善工程至今原地踏步，若真有結構安全疑慮，為何市府從去年8月開始都沒作為，直到今年4月才暫停使用地下停車場，認為高虹安無視民眾安全。

時代力量新竹市議員林彥甫透過文字表示，市府應先做球場工程的現況分析再清場，避免後續爭議；另外，市府應說明求償計算原則，並完備證據，不能輕放廠商。（編輯：林恕暉）1130326