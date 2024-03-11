更多編輯台推薦新聞：
西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿
生活

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆
運動

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1
生活

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
鄭文燦：食安事件業者隱匿不報 可罰300萬、停歇業或註銷登記
首頁 / 地方
新竹棒球場
新聞專題
新竹棒球場1/70
首頁 / 地方

新竹市棒球場地下停車場 4/1起因應施工暫停營運

2024/3/11 16:36（3/11 16:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹棒球場地下停車場日前開放60席月租汽車格，目前有42名月租戶，市府表示，為配合棒球場改善工程，停車場4月1日起暫停營運，將通知月租戶改至鄰近公有路外停車場申請車輛月租停放。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年3月11日
新竹棒球場地下停車場日前開放60席月租汽車格，目前有42名月租戶，市府表示，為配合棒球場改善工程，停車場4月1日起暫停營運，將通知月租戶改至鄰近公有路外停車場申請車輛月租停放。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年3月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市11日電）竹市府今天表示，為辦理棒球場過載土層移除作業等，從4月1日起新竹棒球場地下停車場因應施工暫停營運，目前有42名月租戶將通知改至鄰近公有路外停車場申請車輛月租停放。

新竹市政府向中央社記者表示，因棒球場覆土高度超出原設計，將辦理棒球場過載土層移除作業與棒球場重新設計，預計3月完成發包作業、4月中進場施工移除過載土層，並同步重啟的前置發包作業。

市府說，新竹棒球場地下停車場日前開放60席月租汽車格，目前有42名月租戶，為配合棒球場改善工程及確保停車公共安全，從4月1日起停車場暫停營運，在3月11日起會以電話及簡訊通知月租戶改至鄰近公有路外停車場（民富機械停車場、竹光國民運動中心地下停車場及延平停車場）申請車輛月租停放。

市府表示，若逾4月1日尚未完成月租申請，月租戶可依據現在承租停放時段，將車輛停放於民富街、少年街路邊停車格，不另予計價收費，於承租時段外停放，則以各該停車場域臨停費率計價收費。

市府說，待棒球場改善工程完成後，停車場開放營運將優先承租予舊月租戶，確保相關權益。

市府指出，4月起棒球場地下停車場暫停營運，若有臨時停車需求的民眾，可多加利用棒球場路邊、路外車格停放，總計約有406格。（編輯：方沛清）1130311

新竹棒球場
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
新竹棒球場過載覆土仍未移除 市府將自辦並求償
172.30.142.33