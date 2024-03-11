新竹市棒球場地下停車場 4/1起因應施工暫停營運
2024/3/11 16:36（3/11 16:51 更新）
（中央社記者郭宣彣新竹市11日電）竹市府今天表示，為辦理棒球場過載土層移除作業等，從4月1日起新竹棒球場地下停車場因應施工暫停營運，目前有42名月租戶將通知改至鄰近公有路外停車場申請車輛月租停放。
新竹市政府向中央社記者表示，因棒球場覆土高度超出原設計，將辦理棒球場過載土層移除作業與棒球場重新設計，預計3月完成發包作業、4月中進場施工移除過載土層，並同步重啟的前置發包作業。
市府說，新竹棒球場地下停車場日前開放60席月租汽車格，目前有42名月租戶，為配合棒球場改善工程及確保停車公共安全，從4月1日起停車場暫停營運，在3月11日起會以電話及簡訊通知月租戶改至鄰近公有路外停車場（民富機械停車場、竹光國民運動中心地下停車場及延平停車場）申請車輛月租停放。
市府表示，若逾4月1日尚未完成月租申請，月租戶可依據現在承租停放時段，將車輛停放於民富街、少年街路邊停車格，不另予計價收費，於承租時段外停放，則以各該停車場域臨停費率計價收費。
市府說，待棒球場改善工程完成後，停車場開放營運將優先承租予舊月租戶，確保相關權益。
市府指出，4月起棒球場地下停車場暫停營運，若有臨時停車需求的民眾，可多加利用棒球場路邊、路外車格停放，總計約有406格。（編輯：方沛清）1130311
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