新竹棒球場過載覆土仍未移除 市府將自辦並求償

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（中央社記者魯鋼駿新竹市1日電）新竹市府表示，上月26日要求新竹市立棒球場統包商5日內移除球場過載覆土，今天仍未見任何執行動作，市府將自行辦理覆土移除計畫，並向統包商求償相關工程費用。

對此，中央社記者致電新竹棒球場統包商巨佳營造公司董事長詹朱淮，截稿前無回應。

竹市府今天發布新聞稿表示，去年8月發現新竹棒球場覆土超過結構分析許可重量，因此要求統包商重新提送結構分析報告，並經第3方單位簽證確認安全性。

市府表示，統包商承諾進場移除過載覆土，但其施工計畫書屢遭專業營造管理公司退回，市府上個月限期廠商移除過載覆土，依相關契約規定辦理，但廠商至今天最後期限，仍未進場。

市府指出，市府除了自行移除覆土、確認實際球場回填高程，也將同步對棒球場結構安全、排水功能等重新設計，預計今年完成覆土移除及球場重啟的前置發包作業，並向統包廠商求償相關費用。

對此，民進黨新竹市議員劉康彥向中央社記者表示，竹市府主張棒球場結構有疑慮，去年7月進行棒球場檢測時就應全面檢測，現在才要重新規劃設計，難以在2025年職棒開打前修復完成。

劉康彥說，高虹安應回應市民期待，有問題就趕快處理，若需追加預算，相信議員們都會同意，不需總把新竹棒球場當成政治提款機。（編輯：方沛清）1130201