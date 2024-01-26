高虹安對新竹棒球場下通牒 綠議員質疑卸責

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（中央社記者郭宣彣新竹市26日電）民進黨新竹市議員劉康彥說，竹市府向棒球場工程承包廠商巨佳營造下最後通牒要求改善是欺騙市民的話術，是為卸責給廠商。市府說，會進行後續改善方案，盼打造良好棒球場環境。

新竹市政府今天召開新竹市立棒球場改善進度說明記者會，新竹市長高虹安表示，棒球場從民國111年起發現多項缺失，市府依統包需求書及相關契約規定要求改善，除球場排水未符合契約外，還有球場的覆土厚度應是要30公分，但現場是65公分，不符契約。

高虹安指出，日前已限期要求廠商今天前要移除多餘覆土，期限已到仍未處理，市府最後通牒廠商2月1日前須依約移除多餘覆土，否則市府將自行移除並向廠商求償，也會依工期契約第22條規定，後續進行與廠商協商減項或終止契約。

對此劉康彥向中央社記者表示，市府向廠商下最後通牒要求改善，其實是市府和廠商解約前用來欺騙市民的話術，高虹安已和廠商談妥解約條件，但高虹安要先發制人，把責任推給廠商，雙方談妥的解約條件，是巨佳減價收受、現況結算。

至於為何廠商要接受，他說，即便所有指控都不合理，但廠商不能得罪高虹安只能「減價收受、現況結算」為目前最有利的條件，否則廠商可能會被市府列「拒絕往來廠商」，造成廠商無法做生意，只能認賠出場。民進黨竹市議員楊玲宜說，棒球場改善工程一再延宕，盼高虹安能回歸契約精神給承包商巨佳營造正確改善方向盡快進行。

市議會球場監督小組召集人吳旭豐接受中央社記者電訪表示，高虹安上任後對於棒球場的改善進度效率不佳，相信新竹市民都不滿意，為解決結構上問題，可採人工草皮方案進行，不僅能解決承重，也可改善排水問題。

時代力量黨團總召林彥甫表示，若廠商沒有能力或不願積極改善球場，同意盡快更換有專業的廠商，讓球場改善到位。

市府向中央社記者表示，市府正同步著手後續改善方案，後續若廠商無法於最後期限進場移除，市府將辦理自行移除作業的期間，也會啟動另案規劃設計，以加速完成棒球場功能，盼為市民打造安全且良好的棒球場。

市府說，目前考量在市府移除作業過程中，研擬以人工草皮方向進行，後續若經費有增加，將會向新竹市議會爭取。（編輯：謝雅竹）1130126