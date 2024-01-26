新竹棒球場改善 巨佳：只要有法源沒有不執行道理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市26日電）新竹市府指出，市立棒球場工程承包廠商以程序拖延改善期程，且覆土過載2月1日前須移除。承包商巨佳營造表示，「只要有依據、有法源，對於公司來說沒有不執行的道理」。

新竹市政府今天召開新竹市立棒球場改善進度說明記者會，新竹市長高虹安表示，棒球場從民國111年起發現多項缺失，市府依統包需求書及相關契約規定要求改善，除球場排水未符合契約外，還有球場的覆土厚度應是要30公分但現場是65公分，不符契約。

高虹安指出，日前已限期要求廠商今天前要移除多餘覆土，期限已到仍未處理，市府最後通牒廠商2月1日前須依約移除多餘覆土，否則市府將自行移除並向廠商求償，也會依工期契約第22條規定，後續進行與廠商協商減項或終止契約。

對此，巨佳營造公司董事長詹朱淮今天接受中央社記者訪問表示，新竹市政府今天召開記者會，他事前完全不知情。

對於市府要求5天內移除多餘覆土以及若未完成可能面臨解約賠償等問題，詹朱淮指出，公司都是依照新竹市政府指示進行，工作內容也是按照契約規定及國家法度施作，「只要有依據、有法源，對於公司來說沒有不執行的道理」。

他表示，在過去這1年多來，公司承受巨大的輿論及資金壓力，其實廠商標工程就是為工作營利，「如果有路可走為何不走」。

詹朱淮指出，他的初衷一直都是履行工程契約，如期交付業主，如果有缺失就改善修復到合格，所以即便目前棒球場備受壓力，巨佳還是會秉持工程專業持續努力。

他表示，台灣是民主國家，一切講求事實與證據，若有不法自有相應負責調查的單位，巨佳一切依照工程契約及法律規範進行。（編輯：戴光育）1130126