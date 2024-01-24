竹市府人事異動遭疑不符程序 高虹安：合法合規

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（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）新竹市政府昨天發布新一波人事令，有市議員今天質疑不符合行政程序，不僅當事人在異動前一無所知，甚至有新任處長疑有利益迴避問題。市長高虹安表示，一切合法合規。

民進黨新竹市議員曾資程今天在臉書（Facebook）發文表示，新竹市府人事異動引發府內公務人員議論，不按常規的大幅度人事調動，部分遭異動當事人，在人事命令公布前一無所知，造成人心惶惶，嚴重打擊公務人員士氣。

曾資程質疑，市府一、二級主管事務官員通常經國家考試，或從基層公務員開始歷練且經層層考核才能夠擔任科長、局處長；稍具規模的民間企業在人事異動前會與當事人溝通，以適才適所發揮所長，但號稱公開透明的民眾黨新竹市府，在處理人事異動竟是黑箱、粗暴。

曾資程質疑，新竹市副市長懸缺時間長，但在此次異動卻沒有補實副市長職位，顯然府內職位已成為高虹安的政治籌碼，甚至成為整頓異己的工具。

時代力量新竹市議員林彥甫透過文字表示，市府最新人事異動恐不利市政推動，例如新竹棒球場尚未進行改善工程，且傳出廠商有意認賠解約，此刻撤換工務處長，只會拖延後續處理。

林彥甫說，新任工務處長過去擔任民間營造公司負責人，市府除應主動說明是否完備利益迴避外，新任處長的業界背景恐讓其他廠商不敢投標新竹市的公共工程，讓工程持續流標，犧牲市民權益。

新竹市長高虹安今天出席活動時接受媒體聯訪表示，在與新任工務處長陳明錚面談時，已確認沒有在民間公司任職或持有股份，且陳明錚過去任職的民間公司從未承攬過新竹市府標案，因此沒有利益迴避問題。

高虹安指出，有關科長及副處長異動，事前都有徵詢一級主管並獲同意，科長職務調動也會事先徵得科長本人同意，以用人唯才及適才適所為原則，絕非任意異動，一切合法合規。

新竹市政府昨天發布人事令，文化局長由中國文化大學大眾傳播學系系主任王翔郁接任，工務處長由朝陽科技大學營建工程學系兼任助理教授陳明錚接任，勞工處長由新竹市府文化基金會副執行長林昱志接任。（編輯：李錫璋）1130124