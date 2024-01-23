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新竹市府主管調整10人異動 副市長仍懸缺

2024/1/23 18:23
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（中央社記者郭宣彣新竹市23日電）新竹市政府今天發布人事令，包含文化局、工務處、勞工處等10名新任市府局處正副首長及參議，副市長人選仍懸缺。

新竹市政府發布人事令，文化局長由中國文化大學大眾傳播學系系主任王翔郁接任，工務處長由朝陽科技大學營建工程學系兼任助理教授陳明錚接任，勞工處長由新竹市府文化基金會副執行長林昱志接任。

竹市府指出，王翔郁為美國密蘇里大學博士、匹茲堡州立大學美國海軍研究院專案博士後研究員、美國明尼蘇達大學訪問學者，專長有文創產業推廣、網路與媒體行銷、整合行銷傳播等，未來將借重王翔郁專長，協助為地方特色宣傳。

竹市府表示，陳明錚高考及格，曾任職於林務局；另擔任工程顧問的土木技師職務長達17年，期間協助政府多項公共工程規劃、設計、監造等工作，未來將持續推動竹市各項公共工程建設。

竹市府指出，林昱志曾多次獲聘擔任教育部青年諮詢委員，對於青年就業、勞工權益等議題熟稔，未來將用年輕人的活力、接地氣的資歷，為勞工權益福祉付出貢獻。

另外，環保局副局長由竹市府簡任秘書楊清媚接任，行政處副處長由兵役科長彭孔貞升任，原工務處副處長蘇文彬轉任都市發展處副處長，工務處副處長遺缺由簡任秘書廖仁壽回任，體育場場長由市府秘書陳威任接任，原勞工處長黃錦源調任參議，原工務處長曾嘉文調任簡任秘書。

竹市府指出，新任文化局長等借調程序完成，其餘人事案將於1月25日生效。

新竹市長高虹安上任1年多，市府已有多名一級主管異動，包括前行政處長謝泊泓去年1月爆出婚外情辭職下台；去年9月，前新竹市副市長蔡麗清、前文化局長錢康明離職；前發言人施淑婷接民政處長，城銷處長由前民政處長嚴翊琦轉任，前城銷處長林正光轉參議等。（編輯：戴光育）1130123

#新竹
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