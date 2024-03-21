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竹市兒藝節4/4登場 邀民眾體驗泡泡樂園

2024/3/21 17:10
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（中央社記者郭宣彣新竹市21日電）新竹市政府今天表示，竹市兒藝節將在4月4日至7日於新竹公園登場，將有泡泡活動與馬戲團等演出，邀請民眾在兒童節連假到竹市，體驗泡泡樂園。

竹市府今天辦新竹市兒童遊藝節記者會，市長高虹安出席說，這次將新竹公園變身成泡泡樂園，同時舉辦多項與泡泡有關的活動，而現場也有泡泡龍，供民眾拍照、互動，為孩子留下難忘回憶。

文化局長王翔郁現場說，今年的兒童遊藝節演出包含有大型兒童戲劇、音樂和舞蹈，也安排有彩虹藝術體驗村提供與創作泡泡有關的藝術體驗和手作。

王翔郁指出，在孔廟的活動是「泡泡龍的世界」以及設置有「塗鴉體驗區」，另於孔廟廣場旁提供多種吹泡泡工具的「泡泡體驗區」，還可用顏料彩繪泡泡球，孔廟旁草地設有5個「透明泡泡屋」，不同的泡泡活動都能開發不同的感官。

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王翔郁表示，在孔廟旁草地規劃有「彩虹森林故事館」為故事劇場，以及於體育館前停車場及體育館內籃球場打造「彩虹遊具樂園」，設置有機械式遊具如旋轉木馬、小火車，以及充氣式遊具如溜滑梯、球池等，讓孩子盡情跑跳。

市府提供新聞資料指出，竹市兒藝節於4月4日至7日每天上午10時至下午5時在新竹公園安排有活動，另外於孔廟、體育館也規劃有不同體驗，歡迎民眾參加。（編輯：張銘坤）1130321

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