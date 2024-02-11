台南亞太棒球村最後拼圖 成棒主球場估9月完工

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南亞太棒球村新設施陸續完成，成棒副球場及室內投打練習場今年首度成為職棒統一獅隊春訓場地，開放球迷參觀頗受好評；成棒主球場工程進度已達77%，預計9月完工。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，台南亞太國際棒球訓練中心第一期工程完成的少棒主、副球場，於2019起連續舉辦3屆WBSC世界盃少棒錦標賽，預計2025、2027連續2屆也將在台南市舉辦，儼然成為世界盃少棒賽比賽基地，讓台南市成為「東方威廉波特」的計畫目標實現。

工務局指出，台南亞太國際棒球訓練中心第二期工程，於2020年9月28日開工，打造有2萬5000觀眾席的成棒主球場、3000觀眾席成棒副球場、室內投打練習場及2座內野練習場；其中內野練習場已於2021年6月30日完成。

工務局指出，成棒副球場及室內投打練習場於2023年7月啟用，並舉辦全運會資格賽、正式賽以及黑豹旗全國高中棒球大賽決賽；今年統一獅隊首次進駐作為春訓場地，並舉辦開放球迷春訓參觀與體驗活動，頗受各界好評。

工務局指出，台南亞太國際棒球訓練中心第二期工程最後一塊拼圖－成棒主球場，目前進度已達77%，為因應先前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致模板及鋼筋工不足情形，內外野看台區採用預鑄看台版吊運至現場吊裝施工，同時也降低高空施工風險。

工務局表示，目前正施作預鑄看台防水施作、室內裝修、機水電及球場設施設備等工項，預計今年9月完工，年底前可啟用，體育局已規劃台南400系列活動，預計在主球場啟用後舉辦百年棒球史特展。（編輯：陳仁華）1130211