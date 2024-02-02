遠雄提報大巨蛋場租 國內售票棒球賽52.5萬元另加10%票房抽成
2024/2/2 11:26（2/2 11:48 更新）
（中央社記者陳昱婷台北2日電）經歷3個月試營運，台北大巨蛋場地收費標準已正式提送北市府備查，除了水電費另計，場租也會依照賽事項目、等級有所不同，最低為國內棒球賽52.5萬元加上10%票房抽成。
台北大巨蛋去年11月首度迎來觀眾入場，並在12月舉辦亞洲棒球錦標賽，接著「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」將在今年3月開打，之後還有望成為中職新球季及世界棒球12強賽場地。
台北市政府今天表示，已收到遠雄提送的大巨蛋場地收費標準。體育局證實，以國內棒球賽事為例，售票入場活動場租為新台幣52.5萬元，加上10%票房抽成比例；若屬免費入場活動，因無票房抽成，場租為105萬元。
大巨蛋滿場有4萬觀眾席位，若舉辦國內職棒比賽，以票價800元、觀眾3萬人計算，票房收入2400萬元，10%抽成就是240萬元，合計場租估算為292.5萬元。
除此之外，國際棒球賽事、非棒球賽事、非體育賽事收費標準又有所不同，而非體育賽事依據演唱會、會展等不同用途也有不同場租，還會分為場地半開或全開。
體育局重申，大巨蛋雖屬BOT案，但已要求遠雄針對棒球賽事訂定合理的場租收費標準，使重要的大型棒球比賽都有機會到大巨蛋舉辦。
遠雄強調，收費標準已呈報台北市政府，討論後有需要再行公告。（編輯：李錫璋）1130202
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