更多編輯台推薦新聞：
圖表看新國會之最：柯建銘10連霸、洪孟楷得票數最多
政治

圖表看新國會之最：柯建銘10連霸、洪孟楷得票數最多

HBL松山高中黃萬隆退休泛淚道別：執教近30年沒遺憾
運動

HBL松山高中黃萬隆退休泛淚道別：執教近30年沒遺憾

特派現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸
國際

特派現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸

春節換新鈔1日開跑 哪裡可換？能換多少？重點這邊看
產經

春節換新鈔1日開跑 哪裡可換？能換多少？重點這邊看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
華郵：台灣工具機在出口管制下仍流向俄國防工業
首頁 / 運動
大巨蛋
新聞專題
大巨蛋3/76
首頁 / 運動

遠雄提報大巨蛋場租 國內售票棒球賽52.5萬元另加10%票房抽成

2024/2/2 11:26（2/2 11:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為去年亞錦賽在台北大巨蛋登場。（中央社檔案照片）
圖為去年亞錦賽在台北大巨蛋登場。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北2日電）經歷3個月試營運，台北大巨蛋場地收費標準已正式提送北市府備查，除了水電費另計，場租也會依照賽事項目、等級有所不同，最低為國內棒球賽52.5萬元加上10%票房抽成。

台北大巨蛋去年11月首度迎來觀眾入場，並在12月舉辦亞洲棒球錦標賽，接著「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」將在今年3月開打，之後還有望成為中職新球季及世界棒球12強賽場地。

台北市政府今天表示，已收到遠雄提送的大巨蛋場地收費標準。體育局證實，以國內棒球賽事為例，售票入場活動場租為新台幣52.5萬元，加上10%票房抽成比例；若屬免費入場活動，因無票房抽成，場租為105萬元。

大巨蛋滿場有4萬觀眾席位，若舉辦國內職棒比賽，以票價800元、觀眾3萬人計算，票房收入2400萬元，10%抽成就是240萬元，合計場租估算為292.5萬元。

除此之外，國際棒球賽事、非棒球賽事、非體育賽事收費標準又有所不同，而非體育賽事依據演唱會、會展等不同用途也有不同場租，還會分為場地半開或全開。

體育局重申，大巨蛋雖屬BOT案，但已要求遠雄針對棒球賽事訂定合理的場租收費標準，使重要的大型棒球比賽都有機會到大巨蛋舉辦。

遠雄強調，收費標準已呈報台北市政府，討論後有需要再行公告。（編輯：李錫璋）1130202

延伸閱讀
網傳大巨蛋場租300萬元 蔣萬安：沒有這數字亞錦賽冠軍戰大巨蛋2.1萬人觀賽 北捷24分鐘紓解人潮台鋼雄鷹成軍記者會 領隊：有討論台北大巨蛋排主場賽事中職2024年賽程3地開打 龍猿3/30開幕戰可望在大巨蛋台北大巨蛋球迷開箱 看台視野、入場動線、廁所設施圖輯全紀錄歷史回顧／台北大巨蛋前世今生 為何讓棒球迷一等32年？
大巨蛋
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
周杰倫傳將登大巨蛋 遠雄：目前無演唱會排程
172.30.142.204