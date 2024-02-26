巨人隊大巨蛋交流賽陣容出爐 坂本勇人、菅野智之等入列

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（中央社台北26日電）讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合將在3月2日、3日於台北大巨蛋開打，巨人軍今天公布出賽名單，由人氣球星坂本勇人、岡本和真、戶鄉翔征、大城卓三，及王牌投手菅野智之等主力出戰。

巨人隊看板球星坂本勇人在台灣也相當有人氣，職棒生涯將邁入第18年，6度獲中央聯盟游擊手最佳九人、4次金手套，也是國家隊常客。坂本勇人今年守備位置自游擊移至三壘，受到相當大關注，這次遠征台灣鎮守三壘，將跟中信兄弟5屆三壘手金手套王威晨比拚守備。

巨人隊王牌投手菅野智之11年生涯中，有8季勝投達雙位數，3季奪中央聯盟勝投王，2017年包辦中央聯盟防禦率王與勝投王，並獲得象徵投手最高榮譽的澤村賞。來台灣的巨人隊陣中，有3名球員為去年世界棒球經典賽國手，包括重砲岡本和真、投手戶鄉翔征及捕手大城卓三。

讀賣巨人訪台完整名單如下，投手有15人，分別為西舘勇陽、菅野智之、山崎伊織、戶郷翔征、近藤大亮、赤星優志、馬場皋輔、又木鐵平、田中千晴、船迫大雅、泉圭輔、堀田賢慎、松井颯、菊地大稀、京本真。

捕手則有3名，分別為大城卓三、岸田行倫、山瀨慎之助；內野手有湯淺大、吉川尚輝、門脇誠、坂本勇人、岡本和真、泉口友汰、秋廣優人、中田步夢等8人；外野手有長野久義、萩尾匡也、佐佐木俊輔、歐可耶瑠偉、松原聖彌等5人。（編輯：方沛清）1130226