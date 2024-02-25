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黃子鵬掛帥對戰歐力士 威能帝預計巨人交流賽先發

2024/2/25 11:35（2/25 12:41 更新）
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中華職棒樂天桃猿隊25日要在日本宮崎市清武綜合運動公園與日本職棒歐力士猛牛隊進行交流賽，雖然上午一直下雨，不過接近比賽開打時雨勢已停，將會如期舉行比賽。中央社記者楊啟芳攝 113年2月25日
中華職棒樂天桃猿隊25日要在日本宮崎市清武綜合運動公園與日本職棒歐力士猛牛隊進行交流賽，雖然上午一直下雨，不過接近比賽開打時雨勢已停，將會如期舉行比賽。中央社記者楊啟芳攝 113年2月25日
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（中央社記者楊啟芳宮崎25日電）中職樂天桃猿隊今天要在宮崎與歐力士猛牛隊進行交流賽，推出黃子鵬先發對戰，另外洋投威能帝、鈴木駿輔也會上場；教練許銘傑今天也透露，大巨蛋巨人交流賽預計由威能帝先發。

樂天桃猿隊昨天與軟銀鷹隊交手，最終以4比11落敗；今天則要在宮崎市清武綜合運動公園對上歐力士隊，桃猿隊推出本土投手黃子鵬先發。投手教練許銘傑今天賽前接受訪問時表示，今天對歐力士的投手登板順序，分別為黃子鵬、威能帝（Pedro Fernandez）、鈴木駿輔、陳鴻文、林華偉、王志煊。

許銘傑指出，這樣的安排就是照著順序輪番上陣，也有考量到3月3日要在台北大巨蛋交流賽的投手安排，到時候就是威能帝、黃子鵬對調，由威能帝先發對日職讀賣巨人隊。許銘傑也透露，大巨蛋交流賽會多讓年輕投手上去試，「給他們一個大震撼，學習在這麼多人面前要怎麼投球。」

許銘傑說：「由於對外實戰場次比較少，所以強度會稍微拉快一點，上場的投手以先發為主，把該有的球數丟出來，接下來的官辦熱身賽強度要拉到最強。」

今天對戰歐力士的比賽，桃猿隊先發打序分別為林立（二壘）、陳晨威（中外野）、梁家榮（三壘）、廖健富（一壘）、林承飛（游擊）、林智平（指定打擊）、林耀煌（左外野）、張閔勛（捕手）、成晉（右外野）。（編輯：張雅淨）1130225

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