黃子鵬掛帥對戰歐力士 威能帝預計巨人交流賽先發

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（中央社記者楊啟芳宮崎25日電）中職樂天桃猿隊今天要在宮崎與歐力士猛牛隊進行交流賽，推出黃子鵬先發對戰，另外洋投威能帝、鈴木駿輔也會上場；教練許銘傑今天也透露，大巨蛋巨人交流賽預計由威能帝先發。

樂天桃猿隊昨天與軟銀鷹隊交手，最終以4比11落敗；今天則要在宮崎市清武綜合運動公園對上歐力士隊，桃猿隊推出本土投手黃子鵬先發。投手教練許銘傑今天賽前接受訪問時表示，今天對歐力士的投手登板順序，分別為黃子鵬、威能帝（Pedro Fernandez）、鈴木駿輔、陳鴻文、林華偉、王志煊。

許銘傑指出，這樣的安排就是照著順序輪番上陣，也有考量到3月3日要在台北大巨蛋交流賽的投手安排，到時候就是威能帝、黃子鵬對調，由威能帝先發對日職讀賣巨人隊。許銘傑也透露，大巨蛋交流賽會多讓年輕投手上去試，「給他們一個大震撼，學習在這麼多人面前要怎麼投球。」

許銘傑說：「由於對外實戰場次比較少，所以強度會稍微拉快一點，上場的投手以先發為主，把該有的球數丟出來，接下來的官辦熱身賽強度要拉到最強。」

今天對戰歐力士的比賽，桃猿隊先發打序分別為林立（二壘）、陳晨威（中外野）、梁家榮（三壘）、廖健富（一壘）、林承飛（游擊）、林智平（指定打擊）、林耀煌（左外野）、張閔勛（捕手）、成晉（右外野）。（編輯：張雅淨）1130225