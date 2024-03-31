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台鋼雄鷹歷史首戰因雨延賽 延到6/29桃園球場

2024/3/31 17:36
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（中央社記者楊啟芳新北31日電）中職今天原訂在新莊棒球場的賽事，是台鋼雄鷹隊歷史性首戰，不過天公不作美最後因雨延賽，延到6月29日重返樂天桃猿大本營桃園棒球場，雄鷹首戰則要到4月3日大巨蛋開打。

因為桃園棒球場優化工程尚未完成，樂天桃猿隊今天主場首戰場地從桃園棒球場改為新莊棒球場，預售票有7500張，原訂雄鷹隊推出年僅20歲的伍祐城擔任先發投手，對上桃猿隊先發投手黃子鵬。

不過現場除了早上下大雨，從下午開始也是雨勢不斷，最後聯盟決定延賽。聯盟公告，這場賽事將延到6月29日，場地確定重回桃園棒球場。

此外，台鋼雄鷹隊的歷史性首戰將在4月3日登場，作客台北大巨蛋與中信兄弟隊交手，當天北部3地開打，分別為天母棒球場、新莊棒球場、台北大巨蛋，在天母的比賽變成桃猿隊主場首戰，與味全龍隊交手，在新莊則由統一獅隊作客對上富邦悍將。（編輯：張雅淨）1130331

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