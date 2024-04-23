施子謙身體百分百恢復 將補伍祐城先發輪值缺

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（中央社記者謝靜雯新北23日電）中職台鋼雄鷹隊投手伍祐城腰部輕微拉傷下二軍，投手教練蕭任汶表示，預計由本土投手施子謙補上先發輪值缺，施子謙春訓後期腿部拉傷調整比較慢，但目前已經百分百恢復。

雄鷹隊投手伍祐城21日先發傷退，總教練洪一中今天賽前受訪表示，伍祐城突然腰部有點沒力氣，目前狀況還好，可能也跟天氣太熱有關。

21日比賽是下午2時開賽，洪一中表示，台灣其實4月就開始天氣變熱了，北部還好、南部（澄清湖棒球場）真的很熱，加上20日是打晚場比賽，晚場接午場也有影響。

投手教練蕭任汶表示，伍祐城腰部輕微拉傷、不嚴重，但因為伍祐城有舊傷，站在保護的立場適度休息是必要的。

伍祐城昨天下二軍，先發投手輪值缺預計由施子謙補起，蕭任汶提到，施子謙也調整蠻久的，春訓後期大腿拉傷前後有2次，所以趕不上開季，但目前回報身體狀況已經恢復到百分百。

施子謙目前在二軍有2場出賽都是中繼，上一場登板為11日中繼投3局，蕭任汶表示，接下來也可能讓施子謙在二軍短局數出賽調整比賽感覺後，再上一軍先發。（編輯：李亨山）1130423