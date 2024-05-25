用69球投7局施子謙也嚇到 因有點緊繃沒有續投

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（中央社記者楊啟芳台北25日電）中職台鋼雄鷹隊投手施子謙昨天僅用69球就演出7局好投，如此精簡的用球數他今天也表示有點嚇到，不過因為有一點緊繃狀況而沒有續投第8局，也感謝教練團讓他得以調整。

施子謙在去年底因擴編選秀從統一獅隊轉戰雄鷹，本季久違重回先發輪值，昨天在大巨蛋對上富邦悍將的賽事，僅用69球就投滿7局，被敲3支安打，失掉1分，不過雄鷹在9局下遭到逆轉落敗，施子謙無關勝敗。

施子謙昨天以69球刷新本季先發投手至少投滿7局的最少用球數，他今天表示，「昨天自己下去之後看到用球數也有點嚇到，因為平常在投時不會特別去看。」至於昨天的投球策略，施子謙則指出，主要是積極攻擊好球帶，在好球數領先的情況下迫使對方出棒。

至於投完7局之後沒有續投的原因，施子謙透露，因為自己之前已經很長一段時間沒有投先發輪值，「昨天投完5局後就有點緊繃的感覺，本來7局投完有準備續投，但教練考慮之後讓我去休息，也謝謝教練讓我去調整，因為球季還很長。」

施子謙在獅隊的最後3年幾乎都是後援身分，如今回到先發角色，他也指出，「先發比較好調整，當後援的時候每天都會很緊張，但先發的話只會緊張前1、2天。」如今來到新球隊，施子謙表示，希望能盡力幫助球隊、學弟，「自己先不要失分，都還有贏的機會。」

談到昨天首度在大巨蛋投球，施子謙表示，「昨天覺得真的滿幸福的，真的很舒服、不太會流汗，很感謝台灣有這個巨蛋。」（編輯：陳政偉）1130525