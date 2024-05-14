曾仁和調整心態奪本季首勝 沒讓洪總帶回千勝

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（中央社記者謝靜雯桃園14日電）中職樂天桃猿隊投手曾仁和今天先發7局無責失分好投，壓制台鋼雄鷹隊打線，率隊以5比1搶勝，沒讓洪一中達成千勝。曾仁和本季首勝開張，他感謝教練團的耐心，直言心態調整上軌道了。

樂天桃猿隊今天在桃園棒球場迎戰台鋼雄鷹隊，桃猿隊派出本土投手曾仁和先發，曾仁和2局上被王博玄、葉保弟接連敲出安打，2人出局後因為隊友失誤失掉1分。

曾仁和3局過後越投越穩，今天總計用102球投7局，為本季最長投球局數，被敲出8支安打，投出7次三振、1次四壞保送，失掉1分非責失分，但也出現中職生涯首次投手犯規，好投壓制奪下個人本季首勝。

桃猿隊今天3局下有攻勢，梁家榮、廖健富、朱育賢接連安打攻占滿壘，林泓育敲出三壘方向滾地球造成雄鷹隊守備失誤失掉1分，接著林承飛滾地球再送回超前分。

桃猿隊4局下再起攻勢，嚴宏鈞跑出內野安打，1人出局後陳晨威開轟，2分砲幫助球隊拉開領先差距，為個人本季第2轟，桃猿隊8局下再拿1分、順利搶下比賽勝利，沒讓雄鷹隊總教練洪一中今天達成千勝里程碑。

桃猿隊先發投手曾仁和本季第6場出賽勝投終於開張，獲選單場MVP，他也感謝教練團的耐心，提到今年球季定位先發角色，但前面幾場沒有表現好讓教練失望，教練團一直鼓勵他平常心，現在心態也調整到正確軌道上了。

曾仁和休息10天才又一軍出賽，他表示有修正一些東西，包括壘上有人時動作比較慢，加上也觀察到面對打者的第一顆球容易被鎖定，可能位置要投的更明確一點、更勇於跟打者對決。

曾仁和自評今天做的好的地方是兩好球可以很快的搶下，決勝球品質也比較好，另外感謝捕手和守備幫忙，至於投手犯規，他笑說其實在美國時很常被抓，需要再修正一下。（編輯：吳協昌）1130514