陳晨威3安3打點奪MVP 猿擊敗兄弟中止2連敗

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職樂天桃猿隊本土投手曾仁和今天先發投5局失1分好投壓制，隊友火力支援，陳晨威單場3安3打點，終場以6比2擊敗中信兄弟，中止近期2連敗。

桃猿隊今天作客洲際棒球場與兄弟隊交手，由本土投手曾仁和先發，曾仁和2局下有危機，1人出局後先投出觸身球保送、被岳東華敲出二壘打，但力守不失分。

曾仁和5局下再遇狀況，2人出局後被楊祥禾敲出二壘打，再被岳政華敲安掉分，接著又被王威晨敲出安打、再保送陳俊秀，得點圈有人危機投出三振、沒有多掉分數。

桃猿隊3局上靠著陳晨威適時安打先馳得點，6局打完兩隊1比1平手，7局上桃猿隊靠著林泓育、朱育賢、林智平接連安打先將比數超前，嚴宏鈞安打添分，馬傑森滾地球送回團隊第4分，陳晨威補上安打再添分數。

桃猿隊9局上再靠著嚴宏鈞二壘打、犧牲觸擊推進，陳晨威高飛犧牲打送回團隊第6分；陳晨威單場3安3打點、獲選單場最有價值球員（MVP）。

桃猿隊先發投手曾仁和今天投5局被敲4支安打，投出6次三振、1次觸身球保送，失掉1分責失分、無關勝敗，莊昕諺中繼投1局被敲1支安打、無失分，拿下勝投。

兄弟隊8局下陳子豪陽春砲追分，但追分不及吞敗。兄弟先發洋投德保拉（Jose De Paula）本季勝場還是沒能開張，投6.2局被敲9支安打，投出4次三振，失掉5分都是責失分，吞下個人本季第3敗；野手楊祥禾5局下敲出個人生涯一軍首安、首得分也進帳。（編輯：李亨山）1130423