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陳晨威成中職最年輕150盜 黃甘霖紀錄是努力方向

2024/5/12 14:30（5/12 15:06 更新）
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中職樂天桃猿隊陳晨威（右）11日9局下跑出生涯第150盜，成為史上最年輕150盜球員。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年5月12日
中職樂天桃猿隊陳晨威（右）11日9局下跑出生涯第150盜，成為史上最年輕150盜球員。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年5月12日
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（中央社記者謝靜雯桃園12日電）樂天桃猿隊「快腿」陳晨威昨天9局下跑出中職生涯第150盜，成為史上最年輕150盜球員，對於紀錄不強求，但秒答出「中職盜壘王」黃甘霖紀錄是295盜，他笑說有在注意、是方向。

桃猿隊野手陳晨威昨天與統一7-ELEVEn獅隊比賽，9局下2人出局後先敲出中外野方向安打、盜上二壘，完成個人中職生涯第150盜，為史上第11人，以26歲又151天改寫黃甘霖的26歲又171天紀錄，成為史上最年輕150盜球員。

陳晨威表示，150盜紀錄沒有特別想太多，賽後才知道改寫最年輕紀錄。陳晨威2020年曾單季跑出42次盜壘成功，為個人目前為止單季生涯最多，他細數，現在大概上半季打完一半、有8盜，進度算是差不多。

被問起今年中職一軍擴展到6隊組合，對於盜壘是否有影響，陳晨威表示，沒有太多影響，盜壘只要是抓投手的時機，平常就會一直觀察每名投手有沒有小習慣。至於盜壘是否可以透過訓練輔助，陳晨威笑說，最主要的還是每個人的起跑反應，起跑瞬間的速度影響大。

陳晨威提到，隊友林立起跑時機也抓得不錯，味全龍隊李凱威也是，只是李凱威比較少嘗試盜壘；至於目前中職覺得最難跑的捕手則是獅隊林岱安、龍隊蔣少宏，「被他們兩個抓到比較多次，他們阻殺能力都滿好的。」

改寫「中職盜壘王」黃甘霖的最速150盜紀錄，挑戰中職最多盜會不會是目標，陳晨威笑說，不特別說是目標，但有個方向可以朝著前進。被問起黃甘霖的紀錄是多少，陳晨威馬上說出準確的295盜，笑說被發現還是有在關注。（編輯：張雅淨）1130512

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