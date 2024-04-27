林泓育減重控制飲食成「興趣」 做甜點只分享不吃

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（中央社記者謝靜雯桃園7日電）樂天桃猿隊「小胖」林泓育減重有成，他說瘦身後除不容易水腫外沒其他感覺，開季打擊狀況佳則認為是運氣不錯。林泓育控制飲食成「興趣」，而愛做甜點的他現在只分享但不吃。

林泓育休賽季減重有成，目標減重至95公斤，目前已經減重15公斤、距目標僅差3公斤，他透露，去年季後主要是想要找件事情做，也看看自己的能耐，一開始控制飲食真的會餓到受不了，但3天過後就慢慢習慣。

林泓育笑說，現在控制飲食變成「興趣」，不吃加工食品、多吃原型食物，包括蒸地瓜、水煮蛋、雞胸肉等，幾乎不喝含糖飲料、多喝水，養成自己準備便當的習慣。

做甜點也是林泓育的興趣之一，被問起現在飲食控制是否還會做甜點，他笑說還是會，但做好就分享給大家吃，自己幾乎不會吃，從做甜點中可以學習失敗了如何找到問題，也有成就感。

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林泓育開季打擊狀況不錯，今天賽前10場比賽僅1場比賽沒有敲出安打，近期連7場比賽敲安，他說「運氣不錯」，剛好打到沒有人的地方，也提到要連續安打，先決條件就是打到球，場上該做什麼就做什麼，想辦法贏得每一場比賽。

被問起瘦身有成是否帶來什麼影響，他笑說：「好像沒有。」也提到不可能瘦身就可以跑得跟陣中快腿陳晨威一樣快，只是比較不容易水腫。（編輯：龍柏安）1130427