樂天桃猿完成團隊談薪 黃子鵬曾仁和獲複數年合約

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）中職樂天桃猿隊今天公布全隊完成談薪作業，投手黃子鵬、曾仁和獲得複數年合約，黃子鵬今年月薪提升至新台幣66萬元。

趕在中職新球季30日開打前，桃猿隊完成團隊談薪作業。黃子鵬一直以來表現皆相當穩定，連續3年投球局數都突破130局，也是近年唯一單季投球局數突破150局的本土投手，是桃猿相當倚重的先發戰力，去年複數年合約到期後，再簽下一紙2年複數年合約，月薪從50萬元提升至66萬元。

投手曾仁和總是能在球隊需要他時挺身而出，必要時先發、後援都能夠勝任，今年同樣獲得球隊肯定，簽下一張2年複數年合約，今年月薪為57萬元。

捕手嚴宏鈞雖然去年打擊成績相較過去稍不理想，但在球季尾聲表現優異，幫助球隊保住年度第3名闖入季後賽，獲得加薪1萬元，本季月薪為17萬元。

野手陳晨威在2023球季以22次盜壘成功奪下聯盟盜壘王，並獲選外野金手套獎，今年月薪從33萬元調升至40萬元，漲幅為21%。

此外，受邀春訓的野手蔡鎮宇與吳桀睿都通過測試，未來吳桀睿將以二壘守備為主，強化桃猿隊中線戰力。（編輯：管中維）1130322