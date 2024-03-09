樂天Boy曾仁和健康百分百 享受熱身賽對決王柏融

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職樂天桃猿隊「樂天Boy」曾仁和今天出席活動，表示目前身體狀況百分百，教練團定位是什麼就全力準備，7日桃猿隊與台鋼雄鷹自辦熱身賽首度對決王柏融，他也很享受投打對決。

桃猿隊投手曾仁和今天出席全家聯合售票記者會，自我介紹時說：「大家好，我是樂天Boy曾仁和。」逗樂現場球迷。曾仁和過往在主場拿下MVP的舞蹈也十分搶眼，他解釋：「我不是喜歡跳舞，我只是喜歡扭動。」也表示在比完賽後身體狀況許可下，可以讓球迷開心自己也很開心。

對於今年球季定位目前還不確定，桃猿投手教練許銘傑先前受訪曾表示，球隊後援戰力比較缺，有可能讓曾仁和轉去牛棚擔任中繼投手；曾仁和表示，可能因為過去身體狀況，教練團認為中繼比較可以保護他、所以才有這樣的考量，中繼的調整和壓力和先發也不太一樣。

桃猿隊與雄鷹隊在7日自辦熱身賽曾仁和以先發出賽，投3局表現不錯，僅被敲出1支安打、無失分，他表示，大家都還在春訓階段，很多東西也都還在調整中，回到先發出賽調整適應沒有問題。

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曾仁和在7日熱身賽首局對上雄鷹隊好手王柏融，讓對方敲出三壘方向高飛球出局，曾仁和表示，這應該是首度與王柏融投打對決，王柏融揮棒很積極，跟之前在電視畫面中看到的感覺沒有太大落差，揮棒很有力量，很享受投打對決的感覺。

桃猿隊今年球季首戰將於3月30日與味全龍隊交手，31日與台鋼雄鷹隊交手，將是雄鷹隊中職隊史一軍首戰；曾仁和表示，目前透過練習賽陸續調整中，希望調整到最好狀態、有很好的競爭力面對新球季。（編輯：龍柏安）1130309