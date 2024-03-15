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中職官辦熱身賽雄鷹亮相 黃劼希超前安助隊奪勝

2024/3/15 22:32
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（中央社記者楊啟芳台北15日電）中職台鋼雄鷹隊今天在官辦熱身賽首度亮相，在斗六棒球場對上樂天桃猿隊，雖然雄鷹隊一度因失誤被逆轉，不過最後第9局黃劼希敲出超前二壘安打，終場以6比4擊退桃猿隊。

雄鷹隊本來取得3比1領先，8局下桃猿隊展開攻勢，張閔勛、邱丹、林智平接連敲安打，加上左外野手顏清浤發生失誤，一口氣攻下3分逆轉；不過9局上雄鷹隊攻占滿壘後，杜家明擊出高飛犧牲打追平，黃劼希再敲出2打點二壘安打超前。

此戰雄鷹隊由去年底從統一獅隊交易來的江承諺先發，用72球投5局，被敲出2支安打，投2次保送、6次三振，失掉1分。此外，「台鋼大王」王柏融此戰打第3棒、先發守左外野，3打數沒有敲出安打，吞下3次三振。

桃猿隊先發投手曾仁和則是用78球投4.2局，被敲出7支安打，投1次保送、6次三振，失掉1分非責失分。

另外一場在台南棒球場的賽事，富邦悍將全場敲出15支安打，並靠著對方失誤攻下6分，雖然統一獅隊的陳傑憲從羅戈（Nivaldo Rodriguez）手中轟出3分砲，為官辦熱身賽第2支全壘打，不過最終悍將仍以6比5擊退獅隊，為悍將在官辦熱身賽首勝。（編輯：謝雅竹）1130315

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