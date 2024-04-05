台鋼雄鷹主場開幕 栗山英樹與愛徒王柏融相見歡

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（中央社記者楊啟芳台北5日電）中職台鋼雄鷹隊今天在高雄澄清湖球場進行主場開幕戰，特別邀請王柏融在火腿隊旅日時期的總教練栗山英樹。栗山英樹表示，沒辦法讓王柏融在日職有好表現，「感到很抱歉。」

新軍台鋼雄鷹隊的澄清湖主場開幕戰，邀請到日本火腿鬥士隊CBO（首席棒球總管）栗山英樹，以及現任日本國家隊總教練、曾擔任雄鷹客座內野守備教練的井端弘和到場見證。開球儀式中，由高雄市長陳其邁擔任開球投手，井端弘和擔任捕手，再由王柏融把球棒交給恩師栗山英樹。

昨天栗山英樹就現身台北大巨蛋，為前子弟兵王柏融加油打氣，結果王柏融就敲出隊史首轟，今天賽前師徒倆也相見歡，2人多次擁抱。

栗山英樹今天接受聯訪時表示，看到昨天王柏融開轟非常開心，「他是非常有能力的選手，也許是因為環境關係，沒辦法讓他在日本職棒有好表現，感到很抱歉也有些愧疚。」不過栗山英樹也強調，王柏融現在有機緣回到台灣打球，相信他會有很好的成績。

王柏融在去年底加盟雄鷹隊時，栗山英樹就透過影片承諾會來台看他，如今在主場開幕戰就兌現承諾。栗山英樹表示，「因為我跟王柏融有很多回憶，來台灣感受到台灣人民非常喜歡王柏融，可能還超越日本人民對大谷翔平的喜愛程度，今天就是以一個粉絲的身分來看比賽。」

王柏融則說，在旅日時不論狀況好與壞，當時栗山英樹都在旁邊看顧著，「每次他都叫我相信自己，說我一定做得到，在我的人生中是非常好的收穫。」（編輯：陳政偉）1130405