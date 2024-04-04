栗山英樹訪獅隊引聯想 領隊蘇泰安：未聊到古林睿煬

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（中央社記者陳容琛新北4日電）日職日本火腿鬥士隊首席棒球總管栗山英樹今天現身新莊棒球場，拜訪中職富邦悍將、統一獅。獅隊投手古林睿煬好表現讓外界關注旅外可能性，獅隊領隊蘇泰安說，雙方並未聊到古林睿煬，僅是交換名片。

接受中職新軍台鋼雄鷹的邀請，前日本棒球國家代表隊總教練栗山英樹今天抵台，預計出席明天雄鷹隊史主場開幕戰。日前栗山英樹表示，能夠參與球隊主場開幕戰的歷史性一刻，感到非常榮幸，並有機會親身體驗台灣民眾對棒球的關心。

稍早到台北大巨蛋與雄鷹總教練洪一中、愛徒王柏融相見歡，栗山英樹隨即再現身新莊棒球場，相繼拜訪悍將、獅隊球團，並與主場的悍將總經理陳昭如、領隊林華韋、副領隊郭泰源及內野統籌教練稻田直人合影留念。

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林華韋接受訪問時透露，近兩年與火腿隊互動熱絡，包含高國輝、丘昌榮去年攜手赴日取經，參加火腿隊秋訓及教練研習工作，加上稻田直人也是火腿隊推薦來台，「所以他（栗山英樹）來看一下他的老同事，未來我們也將持續有一些交流、互動。」

值得一提的是，去年在亞洲職棒冠軍爭霸賽技驚四座的獅隊23歲「火球男」古林睿煬，最快今年季後可以行使海外自由球員權利。與栗山英樹見面的獅隊領隊蘇泰安笑說，今天雙方並未聊到古林睿煬，主要是交換禮物，並送給對方一頂獅隊的帽子，「我們就是彼此交換名片、認識一下。」（編輯：張雅淨）1130404