古林睿煬許願明星賽搭配吉力吉撈 打不贏就當隊友

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北13日電）中職明星賽將於7月20、21日在台北大巨蛋舉行，統一7-ELEVEn獅隊投手古林睿煬笑說，明星賽主要是交朋友，許願跟吉力吉撈．鞏冠投捕搭配，「打不贏就把他拉過來當隊友。」

中華職棒今天舉行明星賽宣告記者會，今年明星賽前進台北大巨蛋，記者會上獅隊代表為投手古林睿煬，古林睿煬曾2度參加明星賽都是代表中職聯隊，連2年先發總計吞下2敗，他笑說，有特別去查明星賽最多敗投紀錄，知道自己與黃平洋（味全龍隊）並列2敗。

此次明星賽分世界12強棒球賽台灣隊與球迷票選的明星隊交手，被問起目標是否為入選台灣隊，古林睿煬表示，沒有特別去想，只要可以參加就很開心，明星賽就抱持著去交朋友的心情，認識平常欣賞、想要認識的學長和球員，今年想要「突破」誰目前還沒想到。

古林睿煬許願，若能在明星賽登板出賽，希望可以與味全龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠投捕搭配，「這樣就不會被他打全壘打」。他笑說，吉力吉撈．鞏冠站上打擊區對投手的壓迫感很大，「既然打不贏，就把他拉過來當隊友。」

但古林睿煬目前為止一軍與吉力吉撈．鞏冠投打對決成績並不算差，總計11打席被敲出1支安打、投出1次四壞保送、2次三振。（編輯：張雅淨）1130513