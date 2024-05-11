古林睿煬盼改善壞球偏多 不受球探影響專注場上

（中央社記者楊啟芳桃園11日電）中職統一獅隊古林睿煬昨天雖投滿6局，但失掉5分，主要是壞球偏多、無法順利拿下單局第3個出局數。不過他今天表示，並不會因為球探關注而受影響，專注在自己場上表現。

古林睿煬昨天先發對上樂天桃猿隊，總計用97球包含62顆好球，投6局被敲出9支安打，投2次保送、5次三振，失掉5分是本季個人單場最多，最後吞下敗投。

獅隊總教練林岳平今天表示，古林睿煬昨天主要是2出局後容易出狀況，「第3個出局數他自己要再著墨一點。」林岳平也指出，古林睿煬雖然昨天壞球較多，不過有些球其實投得不差，「因為他是靠球威的投手，有些球裁判沒有撿的話，就會處於球數落後的情況。」

林岳平也強調，雖然內容不好、球隊輸球，但古林睿煬有辦法投滿6局，投手不可能每次都是完全壓制對手、拿下勝投，「也是會有不順的時候，就去接受敗戰，然後檢討下一場，看怎麼樣壓低分數。」

古林睿煬則認為，其實自己從季初開始每一場都投得不是很好，主要是好壞球落差太大，「球數落後只能往比較好的地方丟進去，丟進去又被打，所以怎麼在每個打席開始先取得好球數領先很重要。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

本季古林睿煬先發時，本壘後方都會吸引球探到場關注，不過他指出，「這對我來說根本沒有任何影響，因為不管他們有沒有來看，我還是要比賽，所以最主要還是在場上的表現，以及給自己的目標有沒有達到。」

談到未來旅外的可能性，古林睿煬指出，「現在我沒有想太多，因為丟不好也出不去，一樣是專注在今年賽季，球季結束了有什麼打算再來評估。」（編輯：李亨山）1130511