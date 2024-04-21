布藍登率投手群壓制 富邦悍將中斷獅隊7連勝

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）中職今天在台南球場的賽事，富邦悍將先發投手布藍登繳6局失1分好投，與牛棚投手合力封鎖統一獅，終場3比1奪勝，獅隊7連勝止步。在澄清湖球場賽事，中信兄弟8比0勝台鋼雄鷹。

獅隊在2局下一度攻占滿壘，不過接著陳重羽擊出雙殺打，只攻下1分。這局在陳重廷的打席，就因為一壘審誤判而讓獅隊用掉單場第2次重播輔助判決，不過陳重羽擊出雙殺的打席，也有疑似誤判的爭議，引起獅迷不滿。

悍將在3局上靠著戴培峰、李宗賢敲安打，追平比數；7局上戴培峰敲安打後，靠著推進、暴投到三壘，李宗賢擊出高飛犧牲打超前；8局上悍將靠著高國麟、辛元旭敲安打，及戴培峰、林哲瑄選到保送擠回1分，終場悍將以3比1搶勝，中斷獅隊的7連勝。

悍將先發投手布藍登（Brandon Brennan）揮別開季前2場大量失分，今天用96球投6局，被敲7支安打，投3次保送、1次三振，僅失1分，奪下中職首勝；接著王尉永、曾峻岳、富藍戈（Enderson Franco）各投1局都沒有失分，守下勝利。

獅隊先發投手古林睿煬用96球投5.1局，被敲4支安打，飆出9次三振，失掉1分。古林睿煬投到6局上、在高國麟的打席2好3壞時，突然因傷退場，最後敗投由尹柏淮吞下。

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另一場在澄清湖球場的賽事，中信兄弟在第3到5局各攻下1分，6局上更是攻下大局，一、二壘有人時高宇杰敲安打送回1分，岳政華擊出1打點滾地球，王威晨再敲安打帶有2分打點；8局上兄弟再添1分，終場以8比0擊敗台鋼雄鷹。

兄弟先發投手魏碩成此戰用99球投7局，僅被敲4支安打，投出4次三振，沒有失分，壓制雄鷹打線，奪下本季首勝，也獲選為單場最有價值球員（MVP）。（編輯：管中維）1130421