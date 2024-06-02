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味全龍投手徐若熙先發 美日職逾10隊球探大巨蛋觀賽

2024/6/2 17:28
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（中央社記者謝靜雯台北2日電）中職味全龍隊今天與中信兄弟交手，龍隊派出本土投手徐若熙先發，也吸引大批國外職棒球探聚集在本壘後方，美職、日職球探超過10隊到場觀賽。

統一獅隊本土投手古林睿煬昨天在新莊棒球場登板吸引球探目光，今天大批球探改往台北大巨蛋觀賽，龍隊派出本土新生代王牌投手徐若熙先發對兄弟隊。

大批球探聚集本壘後方，日職球隊有北海道日本火腿鬥士隊、東京養樂多燕子隊、福岡軟銀鷹隊、樂天金鷲隊、千葉羅德海洋隊等，美職球隊則有洛杉磯道奇隊、匹茲堡海盜隊、波士頓紅襪隊、亞利桑那響尾蛇隊、聖地牙哥教士隊等隊到場。

徐若熙一登板球探紛紛拿出測速槍，徐若熙1局上僅用8顆球就抓到3個出局數，依序讓兄弟隊打者敲出三壘方向滾地球、游擊方向滾地球、二壘方向滾地球出局。（編輯：張雅淨）1130602

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